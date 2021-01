Atlético-MG entra na briga para contratar o atacante Hulk O jogador está sem clube e tem conversas com outras equipes do futebol brasileiro para decidir onde irá jogar na temporada 2021

Antes da conclusão do Campeonato Brasileiro, em que luta pelo título, o Atlético-MG se movimenta no mercado para reforçar o elenco em 2021. O alvinegro negocia com o atacante Hulk, de 34 anos, que deixou recentemente o futebol chinês.

O alvinegro tem a concorrências de outras equipes, mas apresentou um projeto ao jogador, que esteve na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. A informação do interesse do Atlético é do site Goal.com e confirmada pelo L!. O último time chinês de Hulk foi o Shanghai SIPG.



CONFRIA COMO ESTA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

Sem clube, Hulk e sua família estão no Brasil, em isolamento social para se prevenir da Covid-19. O Galo busca um atleta de renome para seu ataque, pensando em uma quase certa jornada na Libertadores deste ano. O alvinegro tem mais de 90% de chances de se classificar para a competição sul-americana.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também