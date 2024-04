Atlético-MG enfrenta o Cuiabá, de Deyverson, para encostar nos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Em alto astral pelos 100% de aproveitamento nas primeiras três rodadas da Copa Libertadores – marca que só alcançou em 2013 quando foi campeão – e pela vitória no clássico contra o Cruzeiro, por 3 a 0, no último jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG agora quer encostar na briga pelas primeiras colocações. Fora de casa, visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30, deste sábado.

O Atlético-MG tem cinco pontos, com dois empates e uma vitória, e aparece no pelotão de cima da tabela. Os líderes Red Bull Bragantino e Flamengo têm sete. Mas aos poucos parece que o técnico argentino Gabriel Milito vai encorpando o elenco para a temporada, contando com o apoio explícito de Hulk, maior ídolo do clube.

Devido à maratona de jogos, o técnico deve poupar alguns titulares e dar chance a outros que não têm atuado. Com isso, o lateral-direito Saravia e os atacantes Hulk e Paulinho não irão jogar. Mariano deve começar no lado direito, enquanto Vargas e Alisson serão titulares na frente.

Zaracho é dúvida por conta das lesões musculares, mas tem chances de atuar. Já o lateral-esquerdo Guilherme Arana, seria poupado, mas Rubens se machucou na rodada passada e por isso será mantido.

Milito comentou sobre a possibilidade de mudanças e aproveitou para ‘cutucar’ o calendário do futebol brasileiro. “Temos que analisar profundamente para decidir quais jogadores estão melhor para jogar. É uma equipe grande. O calendário do Brasil não existe em nenhum lugar da América do Sul e nem quase em nenhum outro lugar do mundo. Porém, os jogadores estão acostumados. Eles têm o hábito.”

De outro lado, o Cuiabá ainda tenta desencantar no Brasileirão após duas derrotas seguidas e está zerado na tabela, precisando demais dos primeiros pontos. Perdeu para o Grêmio por 1 a 0 e depois foi goleado pelo Athletico por 4 a 0. Já no meio de semana, ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, lá no Peru, pela Copa sul-americana.

O time segue comandado pelo interino Luiz Fernando Iubel e terá a volta do atacante Deyverson, que ficou afastado de dois jogos por decisão da diretoria. Ele não atuou contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e Real Garcilaso, na Sul-Americana, por ordem do presidente do clube, Cristiano Dresh. O atacante já que teria feito um acordo verbal para um pré-contrato com outro clube para 2025, depois de na chegar num acordo para se transferir ao Santos em definitivo.

Além dele, o zagueiro Alan Empereur, com pancada na cabeça, e o lateral-esquerdo Ramon, com dores musculares, estão recuperados. Mas os volantes Filipe Augusto e Lucas Mineiro, além do meia Max seguem entregues ao departamento médico e continuam como desfalques.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X ATLÉTICO-MG

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allan Empereur e Ramon; Denilson, Fernando Sobral e Derik Lacerda; Deyverson, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ATLÉTICO-MG – Éverson; Mariano, Rodrigo Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Matías Zaracho (Cadu); Eduardo Vargas e Alisson. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).