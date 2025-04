Atlético-MG enfrenta o Botafogo para vencer a primeira no Brasileirão e evitar uma crise

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG quer tirar o peso dos ombros neste domingo, quando terá pela frente o Botafogo, o atual campeão, pela quinta rodada. O jogo vai acontecer no Mineirão, às 16h, e marca o reencontro desde a final da Copa Libertadores, disputada em novembro do ano passado.

Na ocasião, os cariocas conquistaram o inédito título, ao vencerem por 3 a 1, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos, agora no time mineiro. Mas ele não estará em campo devido a uma lesão muscular na coxa direita.

O Atlético-MG chega após perder por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro e na indesejável 19ª posição, com apenas dois pontos, um a mais do que o Sport, o lanterna da competição. Por outro lado, o Botafogo também está pressionado por conta de dois jogos consecutivos sem vitória e está em 11°, com cinco pontos. No último jogo, empatou por 2 a 2 com o São Paulo, no Engenhão.

O hexacampeão mineiro está com seu departamento médico cheio. A baixa mais recente é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que fica de fora ao lado do zagueiro Igor Rabelo, do volante Alan Franco e dos atacantes Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios.

O técnico Cuca tem algumas dúvidas. Na lateral-esquerda, Caio Paulista pode sair para a entrada de Rubens, que vinha atuando no meio-campo. Gabriel Menino é o favorito para preencher a lacuna no meio-campo e atuar ao lado de Fausto Vera.

Diante dos resultados ruins, Cuca segue focado em dar a volta por cima. Um resultado positivo contra o atual campeão brasileiro e da América pode serenar os ânimos. “Temos que nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo, entra em crise, e isso a gente não quer.”

Mas a pressão também recai sobre as costas do português Renato Paiva. Contestado por parte da torcida, ele comentou sobre a pressão que é treinar um clube depois de uma temporada vencedora como a do ano passado e disse que não está arrependido de ter aceitado o desafio.

“Prefiro treinar um time campeão em várias competições e que vai continuar lutando por isso, não garantindo que vá ser, do que um clube que luta para não ser rebaixado. É uma herança e eu aceito isso. Estamos no início, as contas se fazem no fim. A torcida está no seu direito, se manifestam quando não ganha”, disse o treinador.

O time deve sofrer várias mudanças. Patrick de Paula pode voltar ao meio-campo, com Savarino sendo avançado para a saída de Matheus Martins. As laterais também podem ser trocadas. Mateo Ponte pode entrar na direita no lugar de Vitinho e Alex Telles deve aparecer na vaga de Cuiabano, no lado esquerdo.

O meia Santiago Rodríguez, poupado contra o São Paulo por conta de um trauma, deve ser opção no banco de reservas. Mas três jogadores continuam machucados: o zagueiro Bastos, o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Nathan Fernandes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Rubens; Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins (Patrick de Paula). Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).