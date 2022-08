Atlético-MG enfrenta Goiás para voltar a sonhar com título do Brasileirão

Estadão Conteúdo 20/08/2022 - 7:40 Compartilhe

Para voltar à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, só a vitória interessa ao Atlético-MG no confronto diante do Goiás neste sábado, às 16h30, no Mineirão, pela 23ª rodada. Diferente do rival, o esmeraldino goiano tem como meta apenas permanecer longe da zona de rebaixamento.

Após ser eliminado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Atlético-MG ficou apenas com o Brasileirão, onde tenta engatar uma boa sequência para se aproximar dos líderes. A distância, neste momento, é grande, porque tem 35 pontos, contra 48 do líder Palmeiras. Na última rodada, bateu o Coritiba por 1 a 0.

O Goiás vem de um empate por 1 a 1 com o Avaí, no Serra Dourada. Com 26 pontos está na 13ª colocação, apenas três a mais do que o Avaí, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O técnico Cuca poderá escalar praticamente o que tem de melhor para enfrentar o Goiás. O treinador tem algumas dúvidas, principalmente no meio de campo. Nacho Fernández é o favorito, mas Alan Kardec e Pavón são outras opções.

Como desfalque, Cuca terá o volante Otávio, com uma lesão muscular. Por outro lado, Vargas deverá ficar como opção no banco de reservas. O jogador foi punido com afastamento após ser expulso nos minutos finais do jogo frente ao Palmeiras, pela Libertadores.

“Agora a gente joga com Goiás, América, Atlético-GO, mas não importa. A concentração é total como se jogasse com qualquer outro time”, afirmou Cuca.

Do lado do Goiás, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral Sávio, suspenso. Além dele, o treinador tem alguns desfalques por lesão, casos do zagueiro Sidimar e do atacante Luiz Filipe.

A dúvida do treinador é na lateral-esquerda. Danilo Barcelos é o preferido para assumir o setor, mas Hugo é opção. A grande novidade, ao menos no banco de reservas, deve ser do Marquinhos Gabriel, recém-contratado. Ele vinha se destacando no na Série B pelo Criciúma.

“É um time muito forte e nós vamos pra Minas para fazer o nosso jogo, óbvio, para buscar os três pontos, mas sabemos que será bem complicado, como todos os jogos do Brasileirão. No primeiro turno, empatamos em um grande jogo, então é buscar pontos”, disse o atacante Vinícius.