Atlético-MG encara o estreante Mirassol para tentar embalar no Brasileirão

Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao bater o Botafogo por 1 a 0, o Atlético-MG quer embalar de vez e deixar a incômoda zona de rebaixamento. Neste sábado, às 18h30, o time mineiro encara o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia, pela sexta rodada da competição.

Apesar de contar com um dos elencos mais estrelados, o Atlético ainda não engrenou e ocupa a 17ª colocação, com cinco pontos. A vitória fora de casa é tratada como essencial para iniciar uma reação e tentar se aproximar do pelotão de cima da tabela.

Do outro lado, o Mirassol faz uma campanha surpreendente em sua estreia na elite nacional. A equipe paulista vem de um empate por 2 a 2 com o Juventude, fora de casa, e ocupa a 11ª posição, com seis pontos. Até aqui, o time comandado por Rafael Guanaes tem se mostrado competitivo mesmo diante de adversários tradicionais.

O confronto entre as duas equipes será inédito pelo Brasileirão, mas há um dado curioso: nas últimas décadas, o Atlético-MG enfrentou quatro clubes estreantes na Série A e teve um retrospecto equilibrado – venceu o Ipatinga por 4 a 2 e o Cuiabá por 1 a 0, mas foi derrotado por Grêmio Barueri (4 a 2) e Brasiliense (1 a 0).

Enquanto aguarda o retorno de jogadores que seguem no departamento médico – entre eles o lateral Guilherme Arana -, o técnico Cuca lida com mais um desafio: montar a melhor escalação possível diante de um elenco ainda em formação. O treinador, que vem cobrando publicamente a diretoria por reforços, terá ao menos uma boa notícia para o duelo deste sábado: o retorno de Gustavo Scarpa, que foi liberado do compromisso pela Sul-Americana para acompanhar o nascimento do filho. Alan Franco também foi liberado pelo DM.

As más notícias, no entanto, seguem chamando atenção. Igor Gomes fraturou o dedo. Já Gabriel Menino passará por exames ao deixar o campo no empate com o Caracas, na Venezuela, com dores no joelho. Com isso, o meio de campo alvinegro contará com Rubens, Gustavo Scarpa e Fausto Vera.

“Eu não vou falar sobre elenco. Nós temos, vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco, então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer”, disse Cuca.

Apesar do bom início na Série A, o Mirassol ainda busca solidez defensiva. A equipe paulista sofreu gols em todas as partidas disputadas até aqui, e o técnico Rafael Guanaes já identificou o setor como prioridade para ajustes imediatos.

Com isso, mudanças podem ocorrer tanto na linha de defesa quanto no meio-campo, em busca de maior equilíbrio tático. No setor ofensivo, a disputa por uma vaga segue acirrada, especialmente entre Negueba e Clayson, que brigam pela titularidade.

“Eu acho que não vejo vantagem, porque o Cuca vai mexer no time também, deixou jogadores em Minas para poder vir para cá. Então, para mim, já é uma demonstração de quanto eles estão dando importância para esse jogo, mais até do que para o jogo lá fora. Então, eu espero o Galo na potência máxima”, concluiu Guanaes.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X ATLÉTICO-MG

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).