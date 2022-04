Atlético-MG empata com Goiás e perde chance de assumir a liderança do Brasileirão O Galo esteve à frente do placar por duas vezes, mas não conseguiu manter o resultado de vitória pelo terceiro jogo seguido





O Atlético-MG perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar em 2 a 2 com o Goiás, gols de Hulk e Vargas para o Galo, com Elvis e Apodi empatando para o time esmeraldino. O duelo deste sábado, 30 de abril, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra chegou aos oito pontos, ficando na segunda colocação da competição, mas ao fim da rodada pode até deixar o G4 do campeonato.

Já o Goiás conseguiu seu segundo ponto no Brasileiro e segue sem vencer depois de quatro rodadas, ocupando a 18ª colocação, sendo um dos atuais membros do Z4.

O Atlético chegou ao seu terceiro empate seguido, sendo um pela Libertadores, diante do América-MG, Coritiba e Goiás, no Brasileirão. Em todos esses jogos, o Galo saiu na frente e levou os gols de empate ao fim da partida. A equipe Esmeraldina celebrou o ponto conquistado, pis encarou o atual campeão brasileiro.

Fase especial

Hulk abriu o placar com um belo gol, apesar da bola ser defensável para o goleiro Tadeu, do Goiás. O artilheiro do Galo chegou aos três gols no Brasileirão e 15 gols em 15 jogos neste ano de 2022.

Apodi empata, mas Galo responde rápido e fica na frente

Com sete minutos do segundo tempo, em um belo contra-ataque, o Goiás conseguiu igualar o placar com Apodi. Mas, a força do Galo veio à tona mais uma vez e após bom cruzamento de Arana, Varas pôs o time alvinegro na frente. Foi a 22ª assistência para gol do lateral atleticano.

VAR preciso, muda o placar

O árbitro de vídeo viu corretamente um pênalti cometido por Guilherme Arana. Élvis, que voltou ao time do Goiás após ter um drama familiar com a perda da mãe, cobrou com precisão a penalidade e deixou o placar igual na Serrinha.

Próximos jogos

O Galo inicia uma série de duas partidas seguidas contra o América-MG na semana que vai entrar. Primeiro, terça-feira, 3 de maio, pela Libertadores, e no sábado, 7, pelo Brasileirão.

Já o Esmeraldino encara o maior rival Atlético-GO no domingo, 8 de maio, no Estádio Antônio Acioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

GOIÁS 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Data: 30 de abril de 2022

Horário: 18h30(de Brasília)

Local: Serrinha, Goiânia (GO)l

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel do Espirito Santo Parro ( Ambos do RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Gols: Hulk, aos 38’-1ºT(0-1), Apodi, aos 7’-2ºT(1-1), Vargas, aos 10’-2ºT(1-2), Élvis(pênalti), aos 35’-2ºT(2-2)

Cartões amarelos: Reynaldo (GOI), Danilo Barcelos (GOI), Dadá Belmonte (GOI), Jair (ATL), Hulk (ALT), Arana (ATL), Élvis(GOI), Nathan Silva (ATL)

Cartões vermelhos:

GOIÁS (Técnico: Jair Ventura)

Tadeu; Apodi, Sidnei, Reynaldo, Caetano (Nicolas-intervalo) e Danilo Barcelos; Henrique Lordelo (Felipe Bastos, aos 24’-2ºT), Diego e Elvis (Matheus Sales, aos 39’-2ºT; Pedro Raul (Renato Júnior, aos 39’-2ºT) e Dadá Belmonte (Luan, aos 24’-2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Guga;Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana, Jair (Eduardo Sasha, aos 36’-2ºT, Nacho e Zaracho; Hulk, Ademir (Rubens, aos 22’-2ºT) e Vargas (Otávio, aos 27’-2ºT)

