Atlético-MG e Fluminense confirmam favoritismo e avançam na Copa do Brasil

Atlético-MG e Fluminense entraram em campo nesta “Quarta-Feira de Cinzas” e confirmaram seu favoritismo para seguirem para a terceira fase da Copa do Brasil. Em jogo único, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em noite de Germán Cano, o time carioca superou o Caxias por 2 a 1, enquanto no Mineirão, mesmo sem Hulk, o time mineiro goleou o Manaus, por 4 a 1.

Com a classificação, tanto o Atlético-MG quanto o Fluminense agora esperam o sorteio da terceira fase, que contará com as entradas dos times da Libertadores, mais o campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Além da vaga, a dupla embolsou mais R$ 2.315.250,00.

No primeiro confronto entre Fluminense e Caxias da história, o time carioca contou com o faro do atacante e artilheiro Germán Cano. Ele que marcou os dois gols da classificação, chegando a incrível marca de 101 gols com a camisa tricolor. Além disso, o argentino é o artilheiro isolado da Copa do Brasil, com quatro gols, retornando a boa fase de 2023. Allison, descontou para o time gaúcho.

Já no Mineirão, mesmo sem Hulk, lesionado, o Atlético-MG não encontrou dificuldades para vencer o Manaus. Os donos da casa foram para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0, com gols de Alisson e Cuello, antes dos 30 minutos. Na etapa complementar, a dupla ex-Palmeiras, Rony e Deyverson, deram números na goleada. Renanzinho marcou o gol de honra do time manauara.