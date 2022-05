Atlético-MG é derrotado pelo Tolima no Mineirão e perde invencibilidade histórica na Libertadores Galo entrou em campo classificado, mas sofreu uma ducha de água fria perante seus torcedores

O Atlético-MG deu adeus a uma histórica invencibilidade na Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, o Galo foi derrotado pelo Tolima no Mineirão por 2 a 1 e conheceu seu primeiro revés na competição desde 2019, quando perdeu para o Zamora, na Venezuela. Desde então, foram 18 jogos invictos do atual campeão brasileiro na principal competição de futebol da América do Sul.





Com o resultado, os colombianos avançaram ao mata-mata, assegurando a segunda posição, com 11 pontos. O Galo liderou o grupo D, também com 11. Rangel e Lucumi marcaram para o Tolima; Sasha descontou.

O JOGO:

Escalado com Rubens deslocado pela esquerda, o Atlético-MG demorou a se encaixar nos primeiros minutos de partida. As primeiras finalizações foram do Tolima, mesmo que sem muito perigo. Aos poucos, no entanto, o Galo, melhor tecnicamente, equilibrou e superou o adversário no quesito posse de bola, controlando as ações ofensivas. Porém não transformando em chances claras e finalizações.

Na segunda etapa, a mesma tônica, com o Atlético-Mg detentor da posse de bola e o Tolima tentando explorar os contra-ataques. Deu resultado. No primeiro lance de perigo colombiano, Rangel estufou as redes, de cabeça, abrindo o placar. A partir daí, mesmo desorganizado, a equipe de Turco Mohamed se lançou ao ataque, mas pecava na criação, já que Nacho Fernández, jogador mais criativo, estava fora de sua posição de origem, como uma espécie de ponta esquerda.Além disso, Hulk, longe do gol, não levava perigo.

Mesmo assim, na base do abafa, o Atlético chegou ao empate, com gol de Eduardo Sasha, em bola espirrada. O banho de água fria veio no lance seguinte, quando Lucumi tabelou com Plata e saiu cara a cara para vencer Everson e decretar a vitória colombiana em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 1×2 TOLIMA-COL

Data: 25 de maio de 2022

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodriguez (ambos da Argentina)

Cartões amarelos: Guga (CAM), Trujillo (Tolima), Ademir (CAM), Ureña (Tolima), Ramírez (Tolima)

Gols marcados: Rangel, aos 09/2ºT (0-1), Eduardo Sasha, aos 43’/2ºT (1-1) e Lucumi, aos 47’/2ºT (1-2).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Guga (Mariano-intervalo), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Calebe, aos 30’/2ºT), Rubens (Eduardo Sasha, aos 18’/2ºT) e Nacho Fernández (Fábio Gomes, aos 40’/2ºT); Ademir (Sávio, aos 18’/2ºT) e Hulk.

TOLIMA-COL (Técnico: Hernán Torres)

Domínguez; Marulanda Vásquez, Quiñones, Moya e Hernández; Trujillo, Ureña e Cataño (Lucumi, aos 25’/2ºT); Plata, Ibarguén (Caicedo, aos 32’/2ºT) e Rangel (Ramírez, aos 44’/2ºT).

