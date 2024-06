Atlético-MG e Bahia se enfrentam em Belo Horizonte e colocam boa fase no Brasileirão à prova

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 7:00 Para compartilhar:

De novo com a Arena MRV lotada, Atlético-MG e Bahia irão colocar à prova a boa fase, em Belo Horizonte, às 16h, deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da pausa forçada, que adiou duas rodadas por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, os mineiros seguiam invictos e os baianos vinham de três vitórias seguidas.

O Atlético-MG, além de estar invicto no Brasileirão, também chega embalado por uma goleada por 4 a 0 em cima do Caracas-VEN, neste meio de semana, que o deixou na liderança de sua chave na fase de grupos da Copa Libertadores. Na competição nacional, tem nove pontos e está invicto. Em cinco jogos disputados são duas vitórias e três empates.

O técnico Gabriel Milito segue com os mesmos desfalques que já tinha antes da pausa forçada do Brasileirão e não deve fazer grandes mudanças no time titular. O meia Rubens sofreu uma ruptura no joelho esquerdo e seguirá fora até o final da temporada. O volante Otávio e o meia Paulo Vitor também estão entregues ao departamento médico em fase de transição por conta de dores musculares, e também não devem atuar.

O comandante comemorou a classificação na Libertadores e pede foco agora na sequência do Brasileirão. “A partir do momento que vamos avançando, os adversários serão mais difíceis. Temos que nos alimentar desse sonho de poder jogar oitavas de final e passar dessa fase. Vivemos do trabalho. Agora o foco é Brasileirão, o foco é o Bahia e queremos somar esses três pontos para seguirmos invictos.”

Com 13 pontos, o Bahia iniciou a rodada como vice-líder do Brasileirão, ficando atrás do Athletico-PR apenas nos critérios de desempate. A sua única derrota aconteceu no jogo de estreia para o Internacional, de lá para cá são quatro vitórias e um empate.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni conta com retornos importantes. Recuperado de uma fratura na costela, o atacante Everaldo está confirmado entre os titulares. Ele já esteve em campo nos últimos minutos das semifinais da Copa do Nordeste, no qual o time baiano acabou eliminado nos pênaltis para o CRB.

O zagueiro Víctor Cuesta segue com dores no joelho e é dúvida. Ele está fazendo um tratamento físico e técnico especial, mas deve ser opção no banco de reservas. De qualquer forma, o atacante Everaldo falou sobre usar a eliminação da Copa do Nordeste como aprendizado para a sequência da temporada.

“Agora é foco total no Brasileiro, a gente contava com esse título da Copa do Nordeste. Infelizmente não aconteceu, estamos tristes com isso, óbvio, chateados. Mas agora já passou, não podemos nos abater, é virar a chave”, disse o jogador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BAHIA

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Rômulo, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

BAHIA – Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).