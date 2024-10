Atlético-MG deve ter retorno de Hulk e Paulinho contra Grêmio; Cadu tem lesão no joelho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 17:07 Para compartilhar:

O Atlético-MG deve enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, reforçado. Após ficarem de fora do empate por 2 a 2 com o Vitória, Hulk e Paulinho treinaram normalmente nesta segunda-feira e estão à disposição do técnico Gabriel Milito.

Hulk foi preservado diante do Vitória, visando as Copas (do Brasil e Libertadores). Paulinho revelou estar com um problema no osso e tem sido desfalque na Copa do Brasil. A dupla, no entanto, deve atuar por ao menos alguns minutos para não perder ritmo de jogo.

Quem também retorna é o zagueiro Bataglia, que também foi poupado no último sábado. Já o meia Zaracho correu no gramado e está muito próximo de retornar. Ele segue se recuperando da cirurgia de hérnia do esporte

Por outro lado, o Atlético-MG confirmou a lesão do atacante Cadu, que precisará passar por um procedimento cirúrgico no joelho e não jogará mais em 2024. Ele se junta a Alisson, Bernard e Guilherme Arana no departamento médico do clube.

Guilherme Arana, inclusive, sentiu uma lesão na coxa na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, na Copa do Brasil, que resultou no corte da seleção brasileira. O Atlético corre contra o tempo para recuperar o atleta em meio à série de decisões que terá neste fim de ano.

Com dois jogos a menos do que seus principais rivais, o Atlético aparece apenas na décima colocação do Brasileirão, com 37 pontos. O Inter, em sexto, tem 46. Esta é a chance do time entrar novamente na briga pela Libertadores via a competição nacional.