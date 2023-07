Atlético-MG deixa a Liga Forte e se junta à Libra por ‘maiores benefícios’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 14:40 Compartilhe

O Atlético-MG é mais um integrante da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), entidade que pretende criar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. O clube confirmou a entrada nesta terça-feira através de nota oficial. Com isso, deixa de fazer parte da Liga Forte Futebol (LFF), entidade “concorrente” da Libra e na qual era um dos fundadores.

“Por decisão do órgão colegiado, o Galo decidiu aderir à Libra (Liga do Futebol Brasileiro), por entender que essa mudança representará, no longo prazo, maiores benefícios financeiros e institucionais para o clube. O Atlético sempre lutou por maior equidade e equilíbrio entre os times do futebol brasileiro e seguirá, na Libra, defendendo firmemente suas posições”, explicou a direção do Atlético.

Um dos motivos que levou o Atlético a aderir à Libra foi a pressão sofrida pelo banco BTG, que tem R$ 168 milhões a receber do clube mineiro, além de já ter um acordo, com viés financeiro, na futura SAF. A diretoria da equipe alvinegra entendeu que os ganhos em longo prazo serão maiores com a Libra.

O Atlético receberá da Libra cerca de R$ 99 milhões com a venda de 12,5% dos direitos. Curiosamente, teria a receber R$ 136 milhões da LFF por 20%. Em curto prazo, os valores seriam maiores.

“O Clube reconhece todo o trabalho e seriedade da LFF (Liga Forte Futebol) e de seus integrantes, e acredita que, com diálogo e respeito, possa haver a união desses dois blocos no futuro, constituindo-se um bloco único. Isso possibilitará que o futebol brasileiro tenha, finalmente, representatividade fora de campo à altura da história que construiu dentro das quatro linhas, e que o tornou um dos mais atrativos produtos esportivos do mundo”, completou o Atlético-MG.

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, usou as redes sociais para confirmar o fim da parceria com a LFF. “Depois de um longo debate, ficou decidido que o Galo vai se associar com a Libra. Me resta humildemente pedir desculpas a vocês pela compreensão e desculpas”, afirmou.

Com o Atlético, a Libra soma 16 integrantes: Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

A LFF ainda é maioria, mas conta com um número maior de equipes que disputam a Série B. Dentre eles, estão Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás, Sport, Ceará, Fortaleza, América-MG, Avaí, Chapecoense, Juventude, Atlético-GO, Criciúma, Cuiabá, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Brusque e Operário.

