Atlético-MG conhece datas e horários de jogos contra Emelec pelas oitavas de final da Libertadores Galo liderou o grupo D da competição e decide no Mineirão a eliminatória contra os equatorianos

O Atlético-MG conheceu, nesta segunda-feira, as datas e os horários dos jogos contra o Emelec pelas oitavas de final da Libertadores. Brasileiros e equatorianos se enfrentam nos dias 28 de junho e 05 de julho, às 19h15.





Por ter feito melhor campanha nas fase de grupos, o Galo terá o direito de fazer o segundo e decisivo confronto no Brasil. Enquanto o Galo se classificou em primeiro no Grupo D, os Azuis ficaram em segundo, no Grupo A do torneio.

>>> CONFIRA A TABELA DA LIBERTADORES

O percurso até uma possível final é complicado para o Atlético. Em caso de classificação, a equipe treinada por Turco Mohamed enfrentará o Palmeiras (atual bi-campeão) ou o Cerro Porteño; Estudiantes, Athletico-PR e Fortaleza podem ser adversários em uma eventual semifinal.

O Atlético-MG busca um segundo título da competição continental. O primeiro foi conquistado em uma campanha histórica e marcada por reviravoltas, no ano de 2013.

E MAIS: