Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Junior Alonso O defensor, de 27 anos, foi adquirido junto ao Lille-FRA por 3 milhões de euros. o clube mineiro ficará com 100% dos seus direitos econômicos

O zagueiro Junior Alonso é oficialmente jogador do Atlético-MG. O clube mineiro confirmou a contratação do defensor, de 27 anos, que pertencia ao Lille-FRA, mas estava emprestado ao Boca Juniors.

O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, fez o anúncio em sua conta no Twitter. O negócio vai custar ao time mineiro 3 milhões de euros(mais de 17 milhões de reais) por 100% dos seus direitos econômicos e vínculo terá quatro anos de duração.

A vinda do paraguaio, que tem rodagem pelo futebol europeu estava acertada, mas o Galo esperou que o seu contrato com o Boca Juniors, que venceu no dia 30 de junho, se encerrasse para anunciar o jogador.

“El xerife” tá na área! JUNIOR ALONSO é do Galo! #AquiÉGalo — Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 2, 2020

Alonso é canhoto e foi revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, sendo negociado em 2016 com o Lille, onde ficou duas temporadas até ser emprestado pelos franceses para o Celta de Vigo, da Espanha.

Quem acompanhou a Copa América de 2019, no Brasil, viu Junior Alonso em ação pela seleção paraguaia.

Alonso foi outro pedido da extensa lista de Jorge Sampaoli para reforçar o elenco. Com o zagueiro, o clube chega a seis reforços solicitados pelo treinador. Já estão confirmados, Bueno, outro zagueiro, vindo do futebol japonês, os volantes Léo Sena e Alan Franco, e os atacantes Marrony e Keno.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também