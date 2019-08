Atlético- MG busca vaga inédita na Sul-americana

O Atlético-MG enfrenta o La Equidade, nesta terça-feira (27), às 21h30min na caa do adversário, o Estádio El Campín, em Bogotá, capital da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, em Minas Gerais, o Galo venceu por dois a um, portanto qualquer empate ou vitória leva o clube brasileiro às semifinais da competição.

Na Sul-Americana o gol marcado na casa do adversário, ou seja, o gol qualificado serve como critério de desempate.

Desta forma, os colombianos garantem a classificação se vencerem por um a zero, ou qualquer placar por uma diferença a partir de dois gols. Se vencerem por dois a um, a vaga será definida através de cobrança de pênaltis.

O atacante colombiano Chará, do Atlético-MG, acredita que o jogo vai ser muito bom. “A gente está muito confiante”, completa.

O clube que avançar vai enfrentar o Colón, da Argentina. Do outro lado da chave, o Independiente Del Valle, do Equador, já está classificado e espera o confronto nesta quinta-feira (29), entre Corinthians e Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro para conhecer seu adversário.

