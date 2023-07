Atlético-MG busca reabilitação em clássico para voltar a brigar pelo G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 6:30 Compartilhe

Após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG volta seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde não vence há três jogos e precisa demais da reabilitação para voltar a brigar por vaga no G-4. Em um clássico mineiro, o time alvinegro recebe o América-MG, no Mineirão, no tradicional horário das 16h, neste domingo.

Atualmente, o Atlético-MG aparece na décima colocação do Brasileirão com 19 pontos. Já o América-MG vive um momento totalmente diferente. Apesar de vir de uma classificação nos últimos minutos para o playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o time somou apenas oito pontos em 12 jogos no Brasileirão e está na zona de rebaixamento.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem dois desfalques para armar o Atlético-MG. O lateral-direito Saravia cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Fortaleza, enquanto o meia Hyoran será desfalque por um bom tempo, depois de ter rompido o ligamento do tornozelo esquerdo também na última rodada.

Por outro lado, o volante Allan e o meia-atacante Pedrinho voltaram a treinar com bola nesta semana, mas ainda não foram liberados para o duelo. Allan, porém, está de saída para o Flamengo e o negócio deve ser confirmado na segunda-feira, quando abre a janela de transferência. De qualquer forma, Felipão comemorou que terá tempo entre os jogos em casa para conhecer melhor seus jogadores.

“Nas próximas duas semanas vamos ter tempo cheio e acredito que vamos ter um time equilibrado na parte técnica e emocional para ser uma equipe competitiva. Vou conhecendo personalidades, desenvoltura em campo, para que daqui a três quatro jogos eu tenha um time que seja mais uma ideia minha”, explicou sua estratégia.

Do outro lado, depois de atuar com um time alternativo na vitória por 2 a 1 em cima do Penãrol-URU que deu a classificação na Sul-Americana, o técnico Vagner Mancini deve escalar o América-MG com o que tem de melhor em mãos.

O lateral-direito Marcinho, que não atuou na Sul-Americana por não estar inscrito, é presença certa no time titular. Por outro lado, Ricardo Silva, Mateusinho, Dadá Belmonte, Mikael e Adyson seguem entregues ao departamento médico. “Nós temos que parar de tomar gols bobos. Isso está comprometendo nosso time”, alertou Mancini.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias