Atlético-MG busca empate diante do Libertad e avança em 2º do grupo na Libertadores

O Atlético-MG garantiu sua classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores avançando em segundo lugar do Grupo G. O time brasileiro jogava por um empate para conquistar sua vaga e foi o que conquistou no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, ao buscar o 1 a 1 com o Libertad, pela última rodada da fase de grupos.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou a 10 pontos, ficando atrás somente do xará, Athletico-PR, que avançou como líder da chave, com 13, ao derrotar o Alianza Lima-PER, por 3 a 0. A dupla brasileira embolsou R$ 6 milhões por ter se classificado para as oitavas da Libertadores. O Libertad acabou em terceiro lugar, com sete, e pode cruzar o caminho de algum brasileiro na repescagem da Copa Sul-Americana.

Estreando no comando do Atlético-MG na Libertadores, Felipão colocou em prática aquilo que o torcedor já está acostumado. Precisando de um empate para garantir a classificação, ou até mesmo perder por um gol de diferença, o time mineiro não se expôs contra o Libertad e adotou uma postura bem conservadora, dando a posse de bola ao time paraguaio e na espreita de um contra-ataque para surpreender.

O Libertad teve mais volume e rondou bastante a área de Everson. O goleiro brasileiro teve que intervir em chutes de Vilalba e Barboza. Dando prioridade à marcação, o Atlético-MG pouco saiu. Quando teve a chance, desperdiçou dois contra-ataques promissores, errando o último passe, com Edenilson e Pavón. Apesar de não ter o controle da partida, o time brasileiro pouco sofreu no primeiro tempo no Paraguai, sabendo conter os avanços do Libertad.

Os mandantes voltaram com substituições que deixaram a equipe mais ofensiva. O Atlético-MG, por sua vez, voltou com a mesma postura e foi pressionado. Primeiro Roque Santa Cruz teve a chance e Everson defendeu em dois tempos. Minutos depois, Barreiro abriu o placar, cabeceando no contrapé do goleiro. A derrota por 1 a 0 ainda classificava o time brasileiro.

Com o gol sofrido, o Atlético-MG colocou a bola no chão e não demorou muito para mostrar que era superior aos paraguaios. Após cruzamento, Zaracho cabeceou e Martín Silva fez uma grande defesa. No lance seguinte, Igor Gomes, que tinha acabado de entrar, empatou aos 22, completando o cruzamento de Arana. O empate relâmpago esfriou o time do Libertad. Desorganizado, o time paraguaio até chegou a marcar o segundo, mas Barreiro estava em posição irregular. Jogando com o regulamento e o relógio a seu favor, o Atlético-MG conduziu o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 1 X 1 ATLÉTICO-MG

LIBERTAD – Martín Silva;Iván Piris, Diego Vieira. Alexander Barboza e Espinoza (Giménez); Riveros (Barreiro), Sanabria, Diego Gómez e Enso González (Melgarejo); Villalba e Roque Santa Cruz (Oviedo). Técnico: Daniel Garnero.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Otávio) e Edenílson; Pavón (Igor Gomes), Hulk e Paulinho (Patrick). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Barreiro, aos 15, e Igor Gomes, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Alexander Barbosa e Giménez (Libertad); Jemerson (Atlético-MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Defensores Del Chaco, Assunção (PAR).

