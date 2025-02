Atlético-MG bate Tombense e segue vivo na busca pelo hexa do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG está mais uma vez na grande decisão do Campeonato Mineiro. Na noite deste sábado, voltou a vencer o Tombense, por 2 a 0, desta vez fora de casa, no estádio Boca do Jacaré, em Sete Lagoas, e carimbou o passaporte para a decisão. Os gols marcados por Rony e Roger Carvalho, contra, mantiveram o time alvinegro vivo na busca pelo hexacampeonato seguido do Estadual.

Os títulos de 2020 para cá, ou seja, os últimos cinco, fizeram com que o Atlético-MG seguisse sendo o maior campeão mineiro com 49 canecos. Além disso, esse será o 19º ano seguido em que o time alvinegro chega a final do estadual, a última vez que ficou de fora foi em 2006.

Na decisão, irá enfrentar o América-MG, que passou pelo milionário Cruzeiro nos pênaltis, nas semifinais. A final também acontecerá no sistema de ida e volta, com o Atlético-MG tendo a vantagem de decidir em casa por ter melhor campanha, mas a Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não confirmou os horários, datas e locais que eles serão realizados.

Mesmo com a vantagem construída no jogo de ida, o Atlético-MG dominou todo o primeiro tempo. Depois de subir sua marcação, conseguiu abrir o placar logo aos 18 minutos. Cuello encontrou Rony, livre invadindo a área, que ajeitou o corpo e bateu de chapa, sem chances para o goleiro adversário.

Já aos 27 minutos, o Atlético-MG voltou a balançar as redes, com Guilherme Arana, mas o árbitro confirmou impedimento no lance após análise no VAR. Com isso, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória alvinegra pelo placar de 1 a 0.

Na volta do intervalo, não demorou para o Atlético-MG fazer mais um e decretar a classificação. Aos oito minutos, Scarpa cobrou escanteio na área e Arena escorou de cabeça, buscando Rony, mas o zagueiro Roger Carvalho se precipitou e acabou testando contra sua rede.

Porém, aos 23 minutos, o Tombense teve a chance de diminuir, em um pênalti marcado em cima de Anderson Ligeiro. O próprio atacante foi para a cobrança, mas parou em defesa de Everson. Por isso, o Atlético-MG venceu por 2 a 0 e avançou para mais uma decisão do estadual.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 2 ATLÉTICO-MG

TOMBENSE – Matheus; Júlio Henrique (Dorival), Mandovani, Roger Carvalho e Dudu Mandai; João Vítor (Tarcísio), Fabrício Dias e Pedro Oliveira (Jupi); Jefferson Renan (Mila), João Pedro e Anderson Ligeiro (Cleiton). Técnico: Raul Cabral.

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens), Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Cuello (Deyverson); Rony (Bernard) e Hulk (Alisson). Técnico: Cuca.

GOLS – Rony, aos 18, do primeiro tempo, e Roger Carvalho, contra, aos oito minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Murilo Fernandes Misson Júnior.

CARTÕES AMARELOS – Júlio Henrique, Mila e Roger Carvalho (Tombense) e Alisson, Deyverson e Junior Alonso (Atlético-MG).

RENDA/PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).