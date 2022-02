Atlético-MG atropela Patrocinense e assume liderança do Mineiro

O Atlético-MG não tomou conhecimento da Patrocinense, na manhã deste domingo (6) no Mineirão, e retomou a liderança do Campeonato Mineiro com uma vitória por 3 a 0. Hulk marcou os dois primeiros gols da partida e chegou a 39 em 70 jogos com a camisa do Galo. O recém-contratado Godín fechou o placar.

⚫⚪ FIM DE JOGO! NO MINEIRÃO, O ATLÉTICO VENCE O PATROCINENSE, 3 A 0, E LIDERA O CAMPEONATO MINEIRO! ⚽️ Hulk, duas vezes, e @diegogodin marcaram para o Alvinegro.#VamoGalo #CAMxCAP ️ pic.twitter.com/rwxn23dbkC — Atlético (@Atletico) February 6, 2022

Com o resultado o Atlético-MG chegou a 10 pontos, sendo o primeiro colocado da primeira fase. A Patrocinense permanece com 4 pontos, na oitava posição.

Brilho de Hulk

O Atlético-MG partiu para cima desde o apito inicial do árbitro, mas sofreu nos contra-ataques da Patrocinense. Logo aos 4 minutos, Reis bateu cruzado e testou o goleiro Everson, que fez boa defesa e mostrou que estava atento.

O Galo conseguiu conter os avanços do adversário e passou a assustar. Zaracho, aos 8 minutos, parou na boa intervenção do goleiro Jacsson Silva. Aos 18 minutos, o Atlético reclamou de pênalti em toque de mão de Júlio César, mas o árbitro não marcou.

Após muitas finalizações para fora, o time do técnico Antonio Mohamed finalmente fez o primeiro. Cobrança de escanteio pela direita, a bola foi desviada pela zaga no meio do caminho e sobrou para Hulk, com tranquilidade, cabecear para o fundo das redes, aos 49 minutos.

No intervalo, Antonio Mohammed fez duas mudanças: Godín entrou na vaga de Réver e Ademir substituiu Zaracho. O Atlético-MG dominou completamente as ações nos últimos 45 minutos e chegou ao segundo gol aos 15 minutos. Nacho recebeu lançamento, teve tempo de ajeitar a bola e passar com açúcar para Hulk, que, sozinho na pequena área, finalizou de cabeça e marcou mais um.

O Galo fechou o placar aos 34 minutos. Em mais um ataque pela direita, Mariano jogou na área e o uruguaio Godín apareceu para fazer o terceiro, de cabeça, com muita categoria.

Na próxima rodada a Patrocinense enfrenta a Caldense, quarta-feira (9) a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Pedro Alves do Nascimento. Já o Atlético-MG pega a URT, também na quarta-feira, mas às 21h30 no Zama Maciel.

Saiba mais