Atlético-MG arranca empate do Vitória, mas segue sem vencer no Brasileirão

O Atlético-MG segue sem conseguir se encontrar no Campeonato Brasileiro. O time mineiro voltou ao Mineirão na noite deste domingo, no fechamento da terceira rodada, e até conseguiu produzir, mas ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Vitória, e ligou o alerta, ainda que seja cedo.

O esquema montado por Cuca não conseguiu render como esperado, e o time criou poucas chances reais de gol, enquanto o Vitória fez uma aposta certeira no contra-ataque, e conseguiu um ponto fora de casa.

Com o resultado, o Atlético-MG, que empatou com o São Paulo na estreia e foi derrotado pelo Grêmio na última rodada, foi a dois pontos, e aparece em 16° lugar, enquanto os baianos param em um, na vice-lanterna.

A goleada por 4 a 0 sobre o Desportes Iquique-CHI, pela Sul-Americana, no meio de semana. não parece ter motivado tanto o Atlético-MG. Mesmo pressionando, o time mineiro só conseguiu chegar com perigo aos 16, quando Hulk parou em Arcanjo.

Além disso, as equipes erraram na pontaria e não conseguiram levar real perigo na primeira etapa. Entretanto, após o intervalo, o cenário em Belo Horizonte mudou de forma drástica. Logo aos dois minutos, Mosquito cruzou na medida para Lucas Halter, que de cabeça, mandou no canto de Éverson e abriu o placar para o Vitória.

Após sofrer o gol, o Atlético passou a se lançar mais ao ataque e viu Arana acertar o travessão aos sete, e não demorou muito para igualar o marcador. Aos 12, em bate e rebate na área, Iván Román escorou para trás e de cabeça, Fausto Vera mandou no ângulo, sem chances para Lucas Arcanjo.

Porém, a alegria mineira não durou muito. Aos 19, Matheuzinho recebeu de Mosquito, invadiu a área e parou em Everson, mas a bola sobrou para o próprio camisa 30, que sozinho, mandou para o fundo do gol e colocou o Vitória novamente em vantagem.

Assim como anteriormente, o time mineiro voltou a pressionar, e após um longo período rondando a área, conseguiu o empate milagroso com Igor Gomes, que após bate e rebate, contou com um desvio da defesa para empatar, com direito a longa análise do VAR. Arcanjo ainda salvou a virada aos 47, em chute de longe de Rony.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Brasileirão ainda nesta semana. Na quarta-feira (16), o Atlético-MG vai à Vila Belmiro para encarar o Santos, às 21h30. No mesmo horário, o Vitória volta ao Barradão para encarar o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera (Bernard), Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk, Cuello e Rony. Técnico: Cuca.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas (Pepê) e Matheuzinho; Erick (Carlos Eduardo), Gustavo Mosquito (Léo Pereira) e Janderson. Técnico: Estephano Djian (auxiliar).

GOLS – Lucas Halter, aos dois, Fausto Vera, aos 12, Matheuzinho, aos 19, e Igor Gomes, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Arana, Bernard (Atlético) e Willian Oliveira, Raúl Cáceres, Janderson (Vitória).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).