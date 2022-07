Atlético-MG anuncia venda de Guilherme Castilho ao Ceará Galo desembolsará quase R$ 10 milhões pelo atleta







O Atlético-MG anunciou a venda do meio-campista Guilherme Castilho, para o Ceará. O jogador, formado nas categorias de base do Galo, renderá cerca de R$9,65 milhões aos cofres do Alvinegro, e terá vínculo até 2027 com o Vozão.

A venda corresponde a 65% dos direitos econômicos do jogador. Com isso, o galo receberá os R$ 9,65 milhões e ainda manterá 20% dos direitos do meio-campista. Os 15% restantes pertencem ao Mirassol.

E MAIS:

Guilherme Castilho realizou uma boa temporada em 2021 pelo Juventude. Em 46 jogos, fez oito gols e deu seis assistências, sendo parte importante para a campanha do time catarinense no Brasileirão.

Entretanto, o atleta não conseguiu o mesmo espaço no Atlético-MG. Apesar da expectativa pelas boas atuações no Juventude, Castilho não correspondeu da mesma forma, e acabou sendo utilizado em apenas nove jogos pelo Galo.

E MAIS: