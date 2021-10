Atlético-MG anuncia renovação com o zagueiro Rever até o fim de 2022 Mesmo aos 36 anos, o capitão da Libertadores de 2013 segue valorizado no time mineiro e terá mais uma temporada pelo Galo

O Atlético-MG anunciou a renovação de contrato do zagueiro Réver, ampliando o vínculo com o Galo até o fim de 2022. O novo acordo foi publicado pelo time mineiro nesta terça-feira, 5 de outubro, no BID da CBF. O contrato também teve uma alteração salarial.

O defensor segue em um clube de elite do futebol brasileiro aos 36 anos e mostra que sua liderança no elenco alvinegro, um dos motivos de continuar no Galo, mesmo sendo reserva da equipe atualmente.

Réver é remanescente da conquista da Copa Libertadores de 2013, Réver tem 297 jogos pelo Atlético-MG, com 29 gols marcados, sete a menos do que Leonardo Silva o maior zagueiro artilheiro da história atleticana.

A história de Réver no Atlético começou em junho de 2010, vindo do Wolfsburg e pouco tempo depois virou ídolo do torcedor atleticano. O zagueiro está na segunda passagem pelo Galo, pois deixou o clube em 2015, vendido ao Internacional, retornando em 2020, após passagem pelo Flamengo.

