Atlético-MG anuncia contrato com lateral-direito Natanael até dezembro de 2028

O Atlético-MG anunciou neste sábado a contratação do lateral-direito Natanael, que assinou até dezembro de 2028. O jogador de 23 anos foi revelado pelo Coritiba, onde desenvolveu toda sua carreira. Na temporada passada, ele disputou 48 partidas, nas quais marcou 2 gols e conseguiu 6 assistências.

Durante a semana, Natanael já havia passado por exames médicos e avaliações em Belo Horizonte e faltavam apenas questões burocráticas para a assinatura do contrato. Ele viajou com a delegação do Atlético-MG para os EUA, onde o time irá enfrentar o Cruzeiro e o Orlando City em dois amistosos de pré-temporada. As partidas acontecerão no Inter&Co Stadium, do Orlando City.

O time nos EUA será comandado pelo técnico Cuca, que inicia sua quarta passagem no clube. Uma equipe formada, em sua base, por atletas do sub-20, sob orientação de Guilherme Dalla Déa, representa o Atlético-MG nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro.

Além de Natanael, Gabriel Menino e Patrick foram relacionados pelo técnico Cuca para participar da pré-temporada em Orlando. O goleiro Gabriel Delfim, os volantes Paulo Vitor e Vitinho, além do meia Robert e do atacante Luiz Filipe ficaram no Brasil para o início do Mineiro.

A primeira partida nos EUA, contra o Cruzeiro, é neste sábado às 17h (de Brasília). A estreia no Mineiro acontece no domingo, às 11h, contra o Aymorés, no estádio Paulo Paschoalino, em Ubá.