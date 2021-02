Atlético-MG anuncia a contratação do meia Nacho Fernández O argentino, ex-River Plate, de 31 anos, assinou com o time mineiro por três anos

O Atlético-MG confirmou a contratação do meia Nacho Fernández, de 31 anos, como novo reforço da equipe para a temporada 2021. Após dias de mistério quanto a vinda do jogador, o meia, que brilhou pelo River Plate, da Argentina, se torna jogador do Galo. Um dos jogadores mais valorizados da América Latina, o meio-campista assinou contrato para vestir a camisa alvinegra até dezembro de 2023.

Com passagem pela Seleção Argentina, Nacho reforça o projeto do Atlético-MG de se tornar referência em futebol no Continente, dentro e fora das quatro linhas. Ele é o terceiro reforço alvinegro no ano, se juntando ao atacante Hulk e ao lateral-esquerdo Dodô.

Revelado pelo Gimnasia La Plata, o jogador estava desde 2016 no River Plate, onde conquistou diversos títulos e marcou 31 gols em 185 jogos. Nacho é mais um negócio de alto investimento feito pelo Galo. Ele custará aos cofres alvinegros cerca de 6,6 milhões de dólares (R$ 32 milhões) que serão pagos ao River sem impostos.

As principais conquistas de Nacho com a camisa dos “Millonarios” são: Copa Libertadores da América (2018), Recopa Sul-Americana (2016 e 2019), Supercopa Argentina (2018) e Copa da Argentina (2015-16, 2016-17 e 2018-19).

Ficha do Atleta

Nome: Ignacio Martín Fernández

Apelido: Nacho Fernández

Posição: Meia

Data de nascimento: 12/01/1990

Naturalidade: Buenos Aires (ARG)

Clubes

2010-2016: Gimnasia y Esgrima (ARG)

2011-2012: Temperley (ARG)

2016-2020: River Plate (ARG)

2021: Atlético-MG

Títulos

2015-16, 2016-17 e 2018-19: Copa Argentina

2016: Recopa Sul-Americana

2018: Supercopa Argentina

2018: Copa Libertadores

2019: Recopa Sul-Americana

Nacho Fernández é @GaloNaVeia! O meio-campista assinou contrato para vestir a camisa alvinegra por três temporadas: https://t.co/p2qvHFyXCg #NachoMineiro ️ pic.twitter.com/4gRe21QDo1 — Atlético (@Atletico) February 20, 2021

