Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Eduardo Sasha O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, fez o comunicado em seu Twitter. Sasha já vestiu a camisa alvinegra em um vídeo promocional do Galo

O Atlético-MG anunciou sua oitava contratação na “era” Sampaoli. O Galo fechou negócio com o atacante Eduardo Sasha, de 28 anos, que estava no Santos.

O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, fez o comunicado da nova aquisição em sua conta no Twitter(veja abaixo). A conta oficial do alvinegro tratou de fazer as honras da casa com um vídeo promocional do jogador vestido com a camisa atleticana.

O negócio chegou uma conclusão graças ao acerto entre o jogador e o Peixe sobre a retirada de uma açãl judicial no valor de R$ 15 milhões movida pelo atleta contra o time paulista. A pendência foi resolvida e Sasha se junta a Sampaoli, com quem trabalhou em 2019 no projeto do Galo de ser um clube de projeção nacional e internacional por muitos anos.

E MAIS:

Com responsabilidade, continuamos a reforçar nosso time. Bem-vindo, Sasha! #AquiÉGalo — Sergio Sette Camara (@camara_sette) August 18, 2020

O time mineiro irá pagar 1,5 milhão de euros (cerca de de R$ 10 milhões) para contar com Sasha durante quatro anos.

O novo atacante do Atlético terá como concorrente mais direto Marrony por uma vaga como “falso” camisa 9 do time. Mas, como há grande revezamento da equipe do técnico argentino, Sasha terá o seu espaço no Galo.

Pelo Santos foram 104 partidas com 23 gols anotados, sendo 14 deles no Brasileirão de 2019, sob comando de Sampaoli.

E MAIS:

O Sasha chegou! Você pode continuar reforçando o #Galo sendo sócio @GaloNaVeia. Contamos com seu apoio para fazer o @Atletico cada vez mais forte! https://t.co/rPCpFvLiM6 pic.twitter.com/hLzhfhDMsF — Atlético (@Atletico) August 18, 2020

E MAIS:

Veja também