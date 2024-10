Atlético-MG abre dois gols de vantagem na Arena MRV, vacila e cede empate ao Vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 18:55 Para compartilhar:

O Atlético-MG perdeu a chance de se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando vencia por 2 a 0 na Arena MRV, em partida válida pela 29ª rodada, mas vacilou e acabou permitindo a igualdade por 2 a 2 ao Vitória.

O time mineiro foi a campo com um time misto, sem Arana, Hulk e Paulinho e com Scarpa na reserva e, mesmo assim, abriu boa vantagem no placar na primeira etapa. Porém, em um apagão no segundo tempo, sofreu dois gols em um intervalo de três minutos, e somou apenas um ponto.

Jogando em casa, o Atlético tratou de logo abrir vantagem no marcador. Com uma pressão eficiente, o time mineiro se lançou ao ataque e conseguiu marcar aos sete minutos, quando Alonso cruzou, Vargas ajeitou de peito e Fausto Vera chutou para o gol, de virada. Um belo gol.

Após o gol, Fausto quase balançou as redes novamente aos 17, mas chutou rente à trave. A resposta baiana saiu aos 27, quando Lucas Esteves cobrou falta no travessão de Everson. Porém, quem voltou a marcar na primeira etapa foram os mineiros. Aos 44, Palacios cruzou na medida para Vargas, que com um raspão de cabeça, fez o segundo do Atlético e levou a vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa quase fez o terceiro novamente com Fausto Vera, que acertou o travessão. A resposta do Vitória foi avassaladora. Aos 19, Matheusinho cobrou escanteio e Wagner Leonardo, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Três minutos depois, Alerrandro arrancou em velocidade, deu uma caneta em Bruno Fuchs e chutou da entrada da área, fazendo um golaço. Aos 26, Cáceres fez o terceiro dos baianos, mas o VAR viu impedimento de Janderson na jogada e o gol foi anulado.

A situação do Atlético ficou ainda mais complicada aos 35, quando Everson saiu mal e acabou tocando com a mão na bola fora da área. O VAR analisou o lance e o goleiro foi expulso. O reserva Matheus Mendes entrou no gol, com a saída do “sacrificado” Deyverson. Com um a menos, o time mineiro passou a adotar uma postura mais defensiva e segurou o empate até o apito final.

As equipes voltam a campo em dias diferentes. Com a parada para a Data Fifa, o Vitória só joga no dia 19 de outubro, a partir das 16h, contra o Red Bull Bragantino, no Barradão. Já o Atlético-MG cumpre um jogo atrasado da sexta rodada diante do Grêmio na próxima quarta-feira (9), às 19h30, na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA

ATLÉTICO-MG – Everson; Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia), Júnior Alonso e Rubens; Otávio, Fausto Vera, e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Palacios (Alan Kardec), Deyverson (Matheus Mendes) e Vargas (Alan Franco). Técnico: Gabriel Milito.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Janderson), Alerrandro (Everaldo) e Carlos Eduardo (Edu). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Fausto Vera, aos sete, e Vargas, aos 44 minutos do primeiro tempo; Wagner Leonardo, aos 19, e Alerrandro, aos 22 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Bruno Fuchs (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO – Everson (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 1.717.455,55.

PÚBLICO – 34.910 presentes.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).