Atlético-GO x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Times se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tricolor quer a primeira vitória na competição

Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste sábado (05), na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. A bola rola a partir das 19h, no Estádio Antônio Acciloy, em Goiânia, e as duas equipes chegam em momentos distintos na competição.

Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do São Paulo



Atual campeão do Paulistão, o São Paulo começou o Brasileirão empatando sem gols com o Fluminense, no Morumbi. Enquanto isso, o Dragão venceu o Corinthians, fora de casa, por 1 a 0 e vai com moral para encarar o Tricolor.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE!

Para a partida, o São Paulo chega com muitos desfalques. Luan, Daniel Alves e Benítez ficarão de fora do jogo por lesão, enquanto Arboleda é desfalque por estar com a seleção equatoriana na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Mesma situação de Liziero, com a seleção olímpica do Brasil.

Até mesmo o técnico Hernán Crespo não estará em Goiânia. Ele foi afastado devido a sintomas de gripe. O argentino fez o teste para a Covid-19, deu negativo, porém, estará sendo acompanhado pelo departamento médico do Tricolor e fará exames periodicamente. Já o meia Rigoni foi registrado no BID da CBF e vai para a partida.

Do outro lado, o Atlético-GO chega embalado e em bom momento para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu duas vezes o Corinthians, ambas em Itaquera. Pelo Brasileirão , ganhou de 1 a 0. Já na Copa do Brasil, venceu pelo placar de 2 a 0 o que enche de confiança os comandados de Eduardo Barroca.

Entre as novidades na escalação, o atacante Janderson deve voltar ao time. Ele não jogou contra o Alvinegro por estar emprestado justamente pelo Corinthians. Ronald sentiu a posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo da última partida e foi substituído. O jogador é dúvida.

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Local: Estádio Antonio Accioly, Goiânia (GO)

Data e horário: 05 de junho de 2021, às 19h

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte



ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques: Arthur Gomes (aprimora a forma física), Ronald (dúvida após lesão na coxa).

Suspensos: –

SÃO PAULO

Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, William (Shaylon), Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Juan Branda.

Desfalques: Luan (edema na coxa esquerda), Daniel Alves (lesão no joelho), Martín Benítez (estiramento na coxa), Arboleda (seleção equatoriana), Liziero (seleção olímpica) e Crespo (gripado, afastado por precaução).

Suspensos: –

E MAIS:

Veja também