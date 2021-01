Atlético-GO x Fortaleza: prováveis times, desfalques e onde assistir Duelo entre o Dragão e o Tricolor do Pici em Goiânia vale pela 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro

No Centro-Oeste do país, o Atlético-GO joga em casa no próximo domingo (24) às 18h15 recebendo o Fortaleza. Somente quatro pontos separam os oponentes da Rodada 31 no Brasileirão e as sequências recentes tornam o confronto ainda mais interessante.

Em ambos os casos, as equipes vem de duas derrotas, dois empates e apenas um triunfo, justamente na última rodada. Enquanto o time goiano conseguiu virar o marcador pra cima do Botafogo mesmo atuando no Rio de Janeiro, o Leão do Pici se impôs diante do Santos com escalação alternativa, fazendo 2 a 0 na Arena Castelão.

Porém, apesar da proximidade atual na tabela, o time visitante vive situação bem mais tensa na competição sob o comando de Enderson Moreira. Enquanto o Atlético é o 13º com 39 unidades e briga muito mais pensando nas competições continentais, o Fortaleza tenta se manter fora do Z4 estando, atualmente, com 35 pontos (somente três na frente do Vasco, primeiro dentro da zona da degola) e na 14ª colocação.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Data e horário: 24/01/2021, às 18h15

​Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF-SC)

VAR: Héber Roberto Lopes (CBF-SC)

Onde ver: Premiere

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)



Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato; Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes.

Desfalques: Oliveira e Pereira (suspenso), Chico (Covid-19) e Matheus Vargas (ligado ao Fortaleza e também está com Covid-19).

FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)



Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Tinga; Juninho e Ronald; Mariano Vázquez, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

Desfalques: Carlinhos, Felipe e Romarinho (suspensão).

