Atlético-GO x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo da Copa do Brasil

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Timão entrou na terceira fase da competição e eliminou a Portuguesa-RJ e Santos.

Cássio e Fausto Vera vieram com a delegação corintiana e podem reforçar a equipe contra o Dragão. O goleiro sentiu dores musculares antes da partida contra o Atlético-MG e não viajou para Belo Horizonte.

Já o novo reforço argentino, anunciado pelo clube alvinegro nesta tarde, foi regularizado no BID antes do prazo na Copa do Brasil.

O Atlético-GO está desde o início na competição, eliminando o União-MT, Nova Venécia-ES, Cuiabá e Goiás.

O técnico Jorginho não poderá contar com Churín, Camutanga, Rhaldney, Willian Maranhão e Kelvin. Todos do quinteto já participaram da Copa do Brasil por outras equipes.

Além da Copa do Brasil, o Atlético-GO está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Nacional, que chegou a um pré-acordo com Luis Suárez.

Na temporada passada, Atlético-GO e Corinthians se cruzaram na terceira fase da Copa do Brasil e o Dragão avançou.

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

COPA DO BRASIL – QUARTAS DE FINAL – IDA

Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Data e hora: 27 de julho de 2022, às 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) [RJ] e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: Globo (para GO e SP), Sportv, Premiere e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow. Técnico: Jorginho

DESFALQUES: Churín, Camutanga, Rhaldney, Willian Maranhão e Kelvin (já disputaram a Copa do Brasil por outra equipe)

PENDURADOS: –

CORINTHIANS

​Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Gil (Balbuena), Raul Gustavo e Piton; Cantillo, Du Queiroz (Roni) e Maycon (Giuliano); Adson (Willian); Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

DESFALQUES: Renato Augusto (desconforto na panturrilha); Júnior Moraes (treino parcial) Paulinho (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo); Bruno Méndez (já disputou a Copa do Brasil por outra equipe)

PENDURADOS: –

