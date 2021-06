Atlético-GO x Bragantino: prováveis escalações e onde assistir Duelo pode manter o Massa Bruta na liderança da competição ou aproximar o Dragão ainda mais das primeiras posições

Em duelo que coloca frente a frente dois times da parte alta na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Bragantino duelarão na próxima segunda-feira (28) no Centro-Oeste do país tendo grandes pretensões.

Do lado goiano, são 10 pontos em cinco partidas (o colocando em sexto lugar com um compromisso a menos do que a maioria das equipes) que dão ao time treinado por Eduardo Barroca a chance de escalar posições se vencer o atual ponteiro da competição. A notícia ruim fica por conta do meia João Paulo que, machucado, é desfalque certo do time que atuará em casa.

Com 14 pontos e vindo de três vitórias consecutivas importantes contra Corinthians, Flamengo (ambos como visitante) e Palmeiras, no Nabizão, a equipe de Mauricio Barbieri tem, dentro dos relacionados, importantes adições. Além da volta de Claudinho, o reforço recentemente anunciado, Praxedes, já foi relacionado e pode estrear.

FICHA TÉCNICA

​ATLÉTICO-GO x BRAGANTINO

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data e hora: 28/06/2021 – 20h (de Brasília)

​Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (ambos SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Barroca)

Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael.

BRAGANTINO (Técnico: Mauricio Barbieri)

Cleiton; Rafael Luiz, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

