Atlético-GO visita o Bragantino e quer vitória para sonhar com a Libertadores

A sequência de três vitórias não só praticamente assegurou a permanência na elite do Brasileiro como fez o Atlético-GO sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time faz um confronto direto com o Red Bull Bragantino, às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34.ª rodada.

O Atlético-GO está na 12.ª colocação, com 45 pontos, um a mais do que o Bragantino. A diferença do time rubro-negro goiano para o G6 é de oito pontos, mas existe ainda a possibilidade de a zona de classificação à Libertadores se tornar o G8, no qual só não está pelos critérios de desempate.

“Conseguimos o primeiro objetivo que foi a permanência na Série A, a Sul-Americana é algo bem concreto e eu pessoalmente gosto de sonhar alto. Primeiro é a Sul-Americana, mas estamos próximos da pré-Libertadores. Por que não sonhar?”, disse o volante Willian Maranhão.

Sem poder contar com o atacante Zé Roberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, o técnico Marcelo Cabo vai mexer no time. O substituto imediato seria Roberson, que ainda não está bem fisicamente.

Uma alternativa é Danilo Gomes, desfalque contra o São Paulo por questão contratual. As outras opções para o treinador são Vitor Leque e Chico. Nesse último caso, Wellington Rato atuaria mais centralizado no ataque.

