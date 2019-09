Atlético-GO vence, segue caça ao líder Bragantino e amplia jejum do Figueirense

O Atlético-GO, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, segue colado no Bragantino. A equipe recebeu o Figueirense nesta sexta-feira no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e venceu por 2 a 0, complicando também o seu adversário na briga contra o rebaixamento.

Com a vitória, o Atlético chegou a 45 pontos, três a menos do que o Bragantino, que só joga no domingo, quando recebe o Vitória em Bragança Paulista na partida que encerra a 25ª rodada da competição.

Na outra ponta da tabela, o Figueirense segue na lanterna e já chega a 16 partidas seguidas sem vencer. Mergulhada na crise, a equipe catarinense tem 23 pontos, cinco pontos a menos do que o Vila Nova, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Atlético já começou fazendo valer o favoritismo e, logo no primeiro ataque, abriu o placar. Aos três minutos, Matheuzinho tocou para Jorginho completar dentro da área e colocar o time da casa em vantagem.

Mesmo após o gol, o ritmo não diminuiu e, aos 24 minutos, Reginaldo fez bela jogada pela direita e cruzou para Rodrigo Rodrigues dominar e completar para as redes, marcando o segundo gol atleticano.

O visitante voltou mais ofensivo após o intervalo e até chegou a balançar as redes com Yuri Mamute, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante.

Fechado, o mandante se aproveitava da necessidade do adversário de se lançar ao ataque para responder nos contragolpes. Em uma dessas arrancadas, por pouco Rodrigo Rodrigues não marcou mais um gol, mas a bola explodiu no travessão.

Sem mais sustos, o time da casa conduziu a partida até o apito final administrando a vantagem e garantiu a vitória para seguir na cola do líder Bragantino e continuar firme na disputa pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro da próxima temporada.

O Atlético volta a campo na próxima segunda-feira, quando abre a 26.ª rodada da Série B em partida contra o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas. Na sexta-feira, dia 4 de outubro, o Figueirense recebe o Oeste no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 FIGUEIRENSE

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Reginaldo, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Matheuzinho (Pedro Bambu) e Jorginho (Gilsinho); Jairinho (André Luis), Rodrigo Rodrigues e Mike. Técnico: Wagner Lopes.

FIGUEIRENSE – Matheus Vidotto; Alemão, Pereira e Ruan Renato; Patrick, Zé Antônio (Victor Guilherme), Tony (Héliton), Andrigo e Robertinho; Everton Santos e Gustavo Poffo (Yuri Mamute). Técnico: Márcio Coelho.

GOLS – Jorginho, aos 3, e Rodrigo Rodrigues, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS – Gilvan e Nicolas (Atlético-GO); Ruan Renato (Figueirense).

RENDA – R$ 36.765,00.

PÚBLICO – 2.284 pagantes (2.929 presentes).

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).