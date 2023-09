Atlético-GO vence o Criciúma por 3 a 1 e segue sonhando com o G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 1:13 Compartilhe

O Atlético-GO venceu o Criciúma na noite desta sexta-feira, pelo placar de 3 a 1, no estádio Antônio Accioly. O duelo, que começou com forte marcação, terminou com resultado importante para o time da casa, que segue na cola do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória, o Atlético-GO chegou aos 47 pontos e subiu para o sétimo lugar, diminuindo a distância do G-4 para um ponto. O Criciúma manteve os 48 pontos e ficou em quinto, perdendo a oportunidade de subir posições na tabela.

Jogando em casa, o Atlético-GO aproveitou a presença da torcida para tentar ditar o ritmo da partida, no entanto, o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio terminou empatado em 0 a 0, com reclamações de pênalti não marcado por parte do time goianiense, mas sem bolas na rede.

As emoções começaram na etapa final. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Baralhas recebeu na entrada da área, passou pelo marcador e acertou um lindo chute de esquerda, para colocar o time da casa em vantagem no marcador. O gol foi confirmado após análise do VAR.

O empate do Criciúma não demorou para acontecer. Aos 16 minutos, Eder aproveitou cobrança de falta, a bola desviou e enganou o goleiro, deixando tudo igual.

Aos 21 minutos, o Atlético-GO voltou a comandar o placar. Luiz Fernando aproveitou o cruzamento pela direita, subiu mais que a defesa e balançou as redes. Aproveitando a vantagem, o time goiano conseguiu mais um gol com Shaylon. Aos 26 minutos, ele acertou bonito chute e venceu o goleiro Gustavo.

Sonhando com o acesso, o Atlético-GO entra em campo novamente para enfrentar o Ceará, no domingo (1), às 18h, na Arena Castelão. O Criciúma segue fora de casa, para enfrentar o Juventude, no sábado (30), às 15h30, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 1 CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Baralhas, Shaylon e Dodô (Kelvin); Luiz Fernando (Airton) e Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto). Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Walisson Maia (Matheus Mancini) e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo (Marquinhos Gabriel), Barreto (Léo Costa) e Fellipe Mateus; Eder e Hygor (Welinton Torrão). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Baralhas, aos dois, Eder aos 16, Luiz Fernando aos 21 e Shaylon aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Tubarão, Matheus Sales e Luiz Fernando (ATL); Cristovam, Barreto e Eder.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).

RENDA – R$ 58.260,00.

PÚBLICO – 6.797 total.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).





