Atlético-GO vence Londrina com gol no fim e se firma no G4 da Série B

O Atlético Goianiense encerrou a série de sete jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo seis empates consecutivos. O time derrotou o Londrina por 2 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada, e se manteve dentro do G4.

Apesar de momentos de desatenção, o Atlético-GO massacrou o Londrina no primeiro tempo. A principal chance foi em uma cobrança de pênalti, após o árbitro marcar falta de Augusto em Aylon. Mike foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro César, principal destaques dos 45 minutos iniciais.

O Atlético deu mais de dez finalizações. Em uma delas, Oliveira aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. A bola ainda sobrou para Mike chutar. E César segurou. O jogador ainda teve um terceiro confronto com o goleiro do Londrina, mas perdeu novamente.

Preocupado mais com o sistema defensivo do que com o ataque, o Londrina viveu de lampejos. Na cobrança de falta de Higor Leite, Kozlinski se atrapalhou todo, mas se recuperou e fez a defesa. O time paranaense só assustou mesmo nas jogadas de bola parada do meia.

No segundo tempo, o panorama foi outro. Logo no minuto inicial, o Atlético enfim conseguiu abrir o placar. Jonathan recebeu pela direita e cruzou. Augusto desviou e Aylon completou para o fundo das redes. O time goiano quase ampliou em um chute de longa distância de Mike. A bola passou rente à trave.

O Londrina colocou fogo na partida aos 42 minutos. Em cobrança de lateral de Felipe Vieira para dentro da área. Uelber dividiu com Kozlinski e viu o goleiro jogar a bola contra o próprio gol. Na defesa, César continuou salvando. O goleiro fez um milagre ao tirar uma bola no ângulo, na cobrança de falta de Nicolas.

O Atlético, porém, encontrou forças para conseguir fazer o segundo. Aos 46 minutos, Matheuzinho cobrou falta para dentro da área. César tentou afastar, mas a bola voltou para Rodrigo Rodrigues. O atacante, que acabara de entrar, subiu de cabeça para decretar o triunfo do time goiano.

Na próxima rodada, o Londrina enfrentará o América Mineiro na sexta-feira, às 20h30, no estádio do Café. No sábado, às 19 horas, o Atlético-GO visitará o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 LONDRINA

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas (Reginaldo); Nathan, Moacir (Rodrigo Rodrigues) e Jorginho (Matheuzinho); Aylon, Pedro Raul e Mike. Técnico: Eduardo Barroca.

LONDRINA – César; Raí Ramos, Dirceu, Augusto e Felipe; Matheus Bertotto (André Moritz), Germano, Matheus Neris e Higor Leite; Matheusinho (Uelber) e Léo Passos. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Aylon, no primeiro minuto, Maurício Kozlinski (contra), aos 42, e Rodrigo Rodrigues, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS – Gilvan e Nathan (Atlético-GO); André Moritz, Dirceu e Matheusinho.

RENDA – R$ 40.235,00.

PÚBLICO – 3.312 pagantes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).