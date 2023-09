Atlético-GO vence Juventude em duelo direto e encosta na briga pelo G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 18:40 Compartilhe

O Atlético-GO conquistou um importante resultado na caçada para se aproximar do G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em um duelo direto contra o Juventude, venceu por 3 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), chegando a seis jogos sem derrotas. Gustavo Coutinho, Luiz Fernando e Baralhas fizeram os gols.

O Atlético-GO foi aos 44 pontos, a um do G-4. O Juventude, por sua vez, vem logo à frente, em sétimo, com a mesma pontuação (44), mas em vantagem no número de vitórias: 13 a 11.

O primeiro tempo começou bastante disputado. O Atlético-GO fez uma blitz na área adversária, mas aos poucos, o Juventude conseguiu equilibrar a partida e chegou a balançar as redes com Nenê. Aos 23 minutos, o meio-campista pegou uma sobra e soltou o pé para o gol, mas o árbitro invalidou o gol por conta de uma falta no começo do lance.

Mas, após a parada para a hidratação, só deu Atlético-GO e depois de desperdiçar uma boa oportunidade momentos antes, Gustavo Coutinho abriu o placar aos 37. Shaylon cruzou rasteiro na pequena área e o camisa 9 dividiu com o goleiro Thiago Couto para marcar. Nos minutos finais, a defesa do Juventude ainda tirou uma bola de cima da linha, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0 dos donos da casa.

A qualidade da partida caiu bastante no começo do segundo tempo e as jogadas de perigo só foram acontecer perto dos 20 minutos de jogo. Mas, foi aos 27, que o Atlético-GO conseguiu chegar ao segundo gol. Depois de uma cobrança de escanteio, Luiz Fernando subiu mais que os zagueiros e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

O gol desestruturou ainda mais o Juventude, que não conseguia responder e aos 40 minutos, acabou levando o terceiro. Matheus Peixoto achou Baralhas na entrada da área, que limpou a marcação e bateu cruzado para o gol.

Nos minutos finais, o time gaúcho ainda teve um pênalti marcado pelo árbitro devido a um toque de mão do zagueiro Alix Vinícius, mas depois de analisar o VAR, a marcação foi anulada. Por isso, o duelo terminou com a vitória do Atlético-GO por 3 a 0.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO visita o Botafogo-SP, às 17h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Juventude recebe o CRB, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 0 JUVENTUDE

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Rhaldney (Marcos Serrato) e Dodô (Baralhas); Shaylon (Kelvin), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Luiz Fernando (Rodrigo Soares). Técnico: Jair Ventura.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo (Luis Mandaca), Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista (Tite) e Nenê (Matheus Vargas); Victor Andrade (Kelvyn), David (Ruan) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Gustavo Coutinho, aos 37, do primeiro tempo, e Luiz Fernando, aos 27, e Baralhas, aos 40 minutos, do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Baralhas e Gustavo Coutinho (Atlético-GO) e Luiz Gustavo (Juventude).

ÁRBITRO – João Vítor Cobi (SP).

RENDA – R$ 79.080,00

PÚBLICO – 7.118 pagantes (8.996 total)





LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

