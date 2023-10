Atlético-GO vence, cola no G-4 da Série B e aumenta pressão sobre o Ceará

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 20:16 Compartilhe

O Atlético-GO voltou a se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Ceará por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, pela 30ª rodada. Com o resultado, o Atlético-GO chegou a 50 pontos, na sexta posição. O Guarani, em quarto, tem 53. O Ceará, por sua vez, ficou em 11º, com 42, e sofreu inúmeras críticas dos torcedores, que deixaram o estádio antes do apito final em tom de protesto por mais uma derrota.

O jogo começou de forma intensa. Logo no primeiro minutos, Lucas Esteves arriscou para o Atlético-GO e jogou para fora. A resposta foi imediata. Após a cobrança de escanteio, a bola ficou com Tiago, que exigiu grande defesa do goleiro Ronaldo.

E foi um festival de chances perdidas, até que o jogo foi caindo de produção conforme os times forem perdendo o fôlego. Com isso, as equipes buscaram o contra-ataque e não conseguiram tirar o zero do placar antes do intervalo.

No segundo tempo, os times voltaram a todo vapor. O Ceará se comportou um pouco melhor e perdeu grande chance aos oito minutos. Nicolas pegou a sobra e exigiu boa defesa de Ronaldo. Pelo Atlético, Matheus Peixoto encheu o pé, mas André Luiz também apareceu para salvar.

Aos poucos, o Atlético foi crescendo e abriu o placar aos 22 minutos. Matheus Peixoto ajeitou para Luiz Fernando, que acertou um bonito chute de chapa para encobrir o goleiro André Luiz e fazer 1 a 0.

Em vantagem, o Atlético se fechou de vez e foi perigoso no contra-ataque. Coube ao Ceará ir para cima. O time alvinegro ameaçou pressionar, mas não impediu a derrota.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Ituano na sexta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No mesmo dia e horário, o Ceará visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CEARÁ – André Luiz; Caíque, Tiago, Luiz Otávio e David Ricardo (Willian Formiga); Breno (Zé Ricardo), Guilherme Castilho e Erick; Saulo Mineiro (Jean Carlos), Nicolas (Bissoli) e Janderson (Erick Pulga). Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves (Heron); Matheus Sales (Rhaldney), Baralhas e Shaylon; Kelvin (Airton), Matheus Peixoto (Daniel) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

GOL – Luiz Fernando, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alix Vinícius e Matheus Sales (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

