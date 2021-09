Atlético-GO tenta quebrar jejum e encerrar série positiva do Cuiabá

Buscando ganhar posições, Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é importante para ambos os times na busca para se distanciarem ainda mais da zona de rebaixamento.

O Cuiabá vive seu melhor momento no torneio. O time do Mato Grosso não perde há cinco jogos e soma 28 pontos, muito próximo da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Fluminense. O Atlético-GO, por outro lado, não vence há quatro jogos, o que fez com que o time perdesse algumas posições na tabela. No domingo, perdeu para o São Paulo por 2 a 1, resultado que o deixou com 26 pontos.

Do lado do Atlético-GO, o técnico Eduardo Barroca poderá contar com o meia João Paulo e o atacante Zé Roberto, que cumpriram suspensão. Ambos os jogadores retomam suas respectivas posições na equipe titular do clube goiano.

Por outro lado, Eduardo Barroca não terá Willian Maranhão. O volante está suspenso e dará lugar a Matheus Barbosa, que treinou entre os titulares. De resto, o time será o mesmo das últimas partidas.

“Acho que a gente já passou por isso (má fase) antes. Passamos por isso no ano passado e neste ano. Ficamos alguns jogos sem vencer, mas conseguimos nos reerguer. É importante deixar de pensar na pressão para entrar no jogo contra o Cuiabá, que é muito importante, com bastante confiança”, reforçou o treinador.

O técnico Jorginho Campos não deve contar com Rafael Gava, que não participou dos últimos treinos do Cuiabá por conta de um desconforto muscular. O setor do meio de campo, a tendência, é ser formado por Pepê, Auremir e Camilo. O treinador também não contará com o zagueiro Marllon e o atacante Rafael Elias, ambos suspensos.

“A gente vai sempre em busca da vitória. De forma nenhuma pensamos exclusivamente em nos defender, de ficar uma equipe reativa. Gosto que a equipe jogue para frente. Em alguns momentos do jogo a gente propositalmente chama o adversário para o nosso campo, para que possamos ter velocidade. Vamos com o propósito de ganhar os três pontos, sabendo o quanto será difícil”, declarou Jorginho.

Veja também