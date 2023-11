Atlético-GO segura empate sem gols com Sport e dorme na vice-liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 23:42 Para compartilhar:

O Atlético-GO foi até Recife e arrancou um empate sem gols no duelo com o Sport, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo que impediu o rival de entrar no G-4, manteve-se na vice-liderança do torneio.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 61 pontos, atrás apenas do Vitória, com 66. Criciúma, Juventude e o próprio Sport têm 60. Ambos os times somam três jogos sem vitória na Série B.

Precisando da vitória para voltar ao G-4, o Sport teve a posse de bola e criou as melhores chances de um primeiro tempo muito truncado e com as duas equipes criando pouco. O time pernambucano, no entanto, foi levemente superior. Aos 13 minutos, Edinho recebeu dentro da área e exigiu grande defesa do goleiro Ronaldo.

O goleiro Ronaldo foi o principal nome do primeiro tempo. Aos 32, ele fez um novo milagre, desta vez, em arremate de Felipe. Já o Atlético-GO chegou uma única vez com mais perigo. Airton recebeu dentro da área e chutou. Rafael Thyere tirou em cima da linha, levando assim o 0 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo foi ainda mais calculado. O medo de perder tirou a vontade de ganhar das equipes, que pouco se arriscaram. O fato incomodou a torcida, que pediu pela entrada de Vagner Love. O atacante, recentemente, vinha sendo o nome mais criticado pela fase irregular do Sport na reta final da Série B.

E Vagner Love teve a chance de fazer as pazes com a torcida. Aos 40 minutos, o atacante cruzou, a bola atravessou toda a área e ninguém apareceu para empurrar. Logo depois, ele conseguiu achar Jorginho, que foi travado na hora da finalização.

Os minutos finais foram de pressão do Sport, mas o Atlético-GO recuou e conseguiu confirmar um ponto importante na luta pelo acesso na Ilha do Retiro.

O Atlético-GO volta a campo no dia 18 de novembro (sábado), às 17h, para enfrentar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia e horário, o Sport visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 ATLÉTICO-GO

SPORT – Jordan; Rosales, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Nathan); Fábio Matheus (Wanderson), Fabinho, Felipe (Fabrício Daniel) e Jorginho; Edinho (Labandeira) e Diego Souza (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando (Matheus Régis), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Airton (Rhaldney). Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS – Felipe (Sport); Gustavo Coutinho e Lucas Esteves (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 573.325,00.

PÚBLICO – 26.345 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).





