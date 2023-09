Atlético-GO mostra força, vence Avaí na Ressacada e volta a sonhar com G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 18:01 Compartilhe

O Atlético-GO venceu o Avaí por 2 a 0, neste sábado em jogo equilibrado na Ressacada, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Luiz Fernando e Matheus Peixoto foram os responsáveis pelos gols da partida, que devolveu ao time goianiense o sonho de buscar uma vaga no G-4 da tabela, a zona de acesso à primeira divisão.

Com o resultado, o Atlético-GO subiu para 41 pontos e ficou em oitavo lugar, diminuindo para apenas três pontos a distância para o G-4. Os postos mais altos da tabela estão sendo ocupados por Vitória, Novorizontino, Sport e Criciúma, respectivamente.

O Avaí segue com uma difícil luta na parte inferior da classificação. O time manteve os 27 pontos e vai terminar a rodada na 17ª colocação, dividindo a zona da degola com ABC, Londrina e Tombense. O clube catarinense perdeu a oportunidade de chegar aos 30 pontos e ultrapassar a Chapecoense.

Mesmo jogando longe do seu torcedor, o Atlético-GO foi mais time no primeiro tempo e conseguiu se impor diante do Avaí. Mostrando solidez defensiva e força no ataque, os comandados de Eduardo Barroca permitiram que os donos da casa finalizassem apenas uma jogada, enquanto assustavam com jogadas ofensivas pelo alto. Heron, Luiz Felipe e Luiz Fernando chegaram com perigo ao gol de Igor Bohn.

Aos 37, após lance polêmico envolvendo um possível toque de mão do zagueiro Alan Costa, Heron ganhou pelo alto e Igor conseguiu fazer boa defesa. Na sobra, Luiz Fernando foi mais rápido que a zaga do Avaí e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar para os visitantes.

O segundo tempo começou diferente, com o Avaí perdendo uma grande oportunidade aos cinco minutos com o atacante William Pottker. O Atlético-GO respondeu no lance seguinte, em jogada de Luiz Fernando, que mandou para fora. O jogo ficou mais complicado para o time da casa a partir dos 15 minutos da etapa final, quando o atacante Denílson recebeu cartão vermelho por ter supostamente xingado o árbitro.

Mesmo com menos um, foi o Avaí quem chegou com perigo. Aos 18, Douglas raspou cobrança de escanteio de cabeça e a bola bateu caprichosamente no travessão de Ronaldo. Saindo do banco, Gabriel Poveda ficou perto de empatar a partida, mas parou nas mãos do goleiro goianiense. O time catarinense seguiu assustando, mesmo sem mostrar muita efetividade no campo de ataque, enquanto o Atlético-GO buscou o contra-ataque para tentar vencer. Matheus Sales e Lucas Esteves quase marcaram para os visitantes, enquanto o time de Barroca perdeu chances com Alan Costa e Poveda.

A chance de conquistar a tranquilidade para o Atlético-GO aconteceu aos 52 minutos, quando Matheus Peixoto se envolveu em lance com Cortez na pequena área e o árbitro marcou pênalti após consulta do VAR. Na cobrança, Matheus Peixoto deslocou Igor Bohn e deu números finais ao jogo.

Pela Série B, o Avaí volta a campo na segunda-feira (11), para enfrentar o Novorizontino. O duelo será realizado novamente na Ressacada, às 20h30. O Atlético-GO joga novamente no domingo (10), às 15h45, contra o Juventude, no estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 2 ATLÉTICO-GO

AVAÍ – Igor Bohn; Igor Inocêncio (Thales), Douglas, Alan Costa e Cortez; Wellington, Rafael Gava e Eduardo (Edinho); William Pottker, Denilson e Felipinho (Gabriel Poveda). Técnico: Eduardo Barroca.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sale, Rhaldney e Shaylon (Renato Alves); Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Luiz Fernando, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Matheus Peixoto (pênalti), aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Douglas, Alan Costa, Cortez, Wellington e Eduardo (Avaí); Luiz Felipe, Heron, Alix Vinícius e Renato Alves (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Denilson (Avaí).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).





RENDA – R$ 172.044,00

PÚBLICO – 9.492 torcedores.

LOCAL – Estádio do Ressacada, em Florianópolis (SC).

