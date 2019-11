Atlético-GO goleia o Oeste fora de casa e retorna ao G4 da Série B

O Atlético Goianiense retomou seu posto no G4 e segue como um dos favoritos a conquistar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. O time goiano visitou o Oeste, na Arena Barueri, e o goleou por 4 a 0, nesta terça-feira, pela 35.ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 57 pontos e está quarta posição, recuperando o lugar que estava sendo ocupado pelo América-MG, quinto colocado com dois pontos a menos e que tinha jogado na segunda-feira.

O Oeste, com 40 pontos, segue perigosamente próximo da zona do rebaixamento e vai brigar para não entrar no grupo da degola nas três rodadas que restam até o fim da competição.

O jogo começou equilibrado, com os dois times criando chances de perigo, mas o Atlético aproveitou melhor as oportunidades graças à noite inspirada do centroavante Pedro Raul.

Primeiro, o camisa 9 aproveitou cruzamento de Mike, aos 27 minutos, e completou de cabeça para o fundo do gol. Na sequência, apenas quatro minutos mais tarde, Jonathan fez linda jogada pela direita e cruzou para o artilheiro da noite completar para as redes.

Ainda na primeira etapa, aos 48 minutos, o Atlético marcou o terceiro. A bola bateu no braço de Salomão dentro da área e o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti. Mike cobrou, o goleiro Matheus Cavichioli defendeu, mas o próprio Mike pegou o rebote para tocar contra o gol vazio.

Na segunda etapa, o Oeste cresceu ofensivamente, principalmente pela entrada do experiente meia Mazinho. No entanto, o Atlético seguia com grande aproveitamento no ataque e, aos 21 minutos, Mike cobrou falta na cabeça do zagueiro Oliveira, que marcou o quarto.

Sem forças para reagir, o Oeste viu o adversário controlar a partida nos minutos finais e administrar a vantagem sem forçar. Satisfeitos com a goleada, os goianos mantiveram a posse de bola e apenas aguardaram o apito final.

O Atlético volta a campo na próxima sexta-feira, quando receberá o Paraná, no estádio Antônio Accioly, pela 36.ª rodada da Série B. No sábado, o Oeste vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 4 ATLÉTICO-GO

OESTE – Matheus Cavichioli; Betinho, Cléber Reis, Caetano e Salomão; Thiaguinho, Leandro Melo (Mazinho) e Elvis (Welliton); Roberto, Fábio e Matheus Oliveira (Bruno Lopes). Técnico: Renan Freitas.

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan (Lucas Rocha) e Moraes; André Castro, Moacir e Jorginho; Aylon (Reginaldo), Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues) e Mike. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Pedro Raul, aos 27 e aos 31, e Mike, aos 48 minutos do primeiro tempo. Oliveira, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Jonathan e Moraes (Atlético-GO).

RENDA – R$ 8.405,00.

PÚBLICO – 619 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).