Atlético-GO faz duelo pela liderança da Sul-Americana contra o Defensa y Justicia

Depois de estrear com o pé direito na Copa Sul-Americana com uma vitória por 4 a 0 em cima do LDU-EQU, o Atlético-GO já volta a campo nesta terça-feira para a segunda rodada do torneio internacional. Focado em manter os 100% de aproveitamento, o time goiano visita o Defensa y Justicia-ARG, às 21h30, no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires.

Atualmente, as equipes estão empatadas na liderança do Grupo F, ambas com três pontos. Antofagasta-CHI e LDU-EQU completam a chave, ambos com zero. O Atlético-GO também vem da estreia do Brasileirão, quando empatou por 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado.

Antes de embarcar para Buenos Aires, os goianos fizeram o último treino pela manhã desta segunda-feira. Para o duelo na Argentina, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o goleiro Renan, que está com dores na panturrilha e ficará em tratamento no departamento médico. Com isso, Luan Polli deve ser o titular, com Ronaldo como opção.

Outro jogador que ficou de fora do treino desta segunda, mas não preocupa, é o zagueiro Edson. Ele foi poupado por conta de um desgaste físico, mas irá a campo. O meia Noga, que ficou de fora contra o Flamengo porque está emprestado justamente pelo clube carioca, será relacionado.

“É uma grande equipe, um grupo muito difícil que a gente está. O Defensa é um clube que foi um dos últimos campeões da Sul-Americana, mas temos totais condições de ir lá e vencer. Foi assim ano passado, fizemos uma grande Sul-Americana, creio que faltou o que a gente fez neste ano, que foi a vitória dentro de casa. Nos jogos fora tivemos duas vitórias e um empate, então temos que sonhar com essa vitória. Vai ser um jogo muito difícil, mas temos condições de vencer”, disse o lateral-direito Dudu.

DEFENSA

O rival Defensa y Justicia também estreou bem na Copa Sul-Americana. Fora de casa, no Chile, o time argentino venceu o Antofagasta por 3 a 1. Pela Copa da Liga Argentina, também venceu bem o Talleres, por 5 a 1, no último final de semana.

Nos últimos jogos, o time argentino mostrou um futebol rápido, com bastante posse de bola e bons lançamentos longos. O principal destaque é o meia-atacante Carlos Rotondi, que é o cérebro do time dentro de campo.

Saiba mais