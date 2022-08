Atlético-GO estreia nas quartas da Sul-Americana diante do Nacional de Suárez

Em um momento delicado no Campeonato Brasileiro, ameaçado pelo rebaixamento, o Atlético-GO estreia nas quartas de finais da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Parque Central, em Montevidéu. O adversário será o Nacional, que ganhou os holofotes desde que anunciou a contratação do astro Luis Suárez.







O time uruguaio foi campeão do Torneio Intermédio do Campeonato Uruguaio recentemente. Depois de uma grande fase de grupos, venceu o Liverpool, no Estádio Centenário, pelo placar de 1 a 0. Na disputa do Clausura, a estreia foi com derrota para o Deportivo Maldonado por 2 a 1. Mesmo com o título, o principal assunto do clube no momento é o retorno de Suárez. Ídolo do futebol mundial, o camisa 9 assinou contrato de cinco meses, até o fim do ano. Existe a expectativa de que ele estreie contra o time goiano.

Além da possibilidade de enfrentar o badalado atacante, o Atlético-GO tem outras preocupações, já que ocupa a 19ª colocação do Brasileirão e perdeu as últimas cinco partidas. No entanto, eliminou o Goiás na Copa do Brasil e abriu vantagem diante do Corinthians na fase seguinte do mata-mata nacional. Na Sul-Americana, passou pelo Olímpia depois de sofrer 2 a 0 no jogo de ida e reverter a desvantagem devolvendo o placar e vencendo nos pênaltis.

Para encarar os uruguaios, o Atlético-GO terá pelo menos quatro desfalques. Os volantes William Maranhão e Rhaldney não estão inscritos na Sul-Americana, assim como o atacante Kelvin. No departamento médico do clube, Shaylon também está vetado.

Com a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o clube realizou mudanças nos atletas inscritos, liberando Luan Polli, Leandro Barcia e Gabriel Noga. Os atletas Klaus, Ricardinho e João Peglow estão regularizados para defender o clube na competição continental.

Depois da goleada sofrida para o Flamengo, o técnico Jorginho deve promover mudanças.

“Para as pretensões do clube, é fundamental a gente ir bem no Brasileiro. Vai chegar no momento que a gente vai ter que priorizar a Série A e pensar numa forma exclusiva de se concentrar nessa competição porque é a coisa mais importante para o clube”, disse Jorginho.

Do lado do Nacional, o dia anterior à partida foi de festa, já que Luís Suárez treinou pela primeira vez com os novos companheiros. Não há confirmação se o artilheiro será utilizado. Existe a possibilidade do retorno oficial acontecer contra o Rentistas, pelo Campeonato Uruguaio. O atacante não entra em campo desde o dia 22 de maio, na vitória do Atlético de Madrid diante da Real Sociedad. Na ocasião, não foi escalado como titular e saiu do banco aos 41 minutos do segundo tempo.