Atlético-GO encara Nacional, de Suárez, por vaga na semifinal da Sul-Americana

09/08/2022

Após estragar a estreia de Luis Suárez, o Atlético-GO joga a vida na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h15, diante do Nacional-URU, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Esta pode ser a primeira vez que o clube goiano chegará à semifinal da competição.

Como venceu por 1 a 0 no Uruguai, o Atlético-GO jogará pelo empate para selar sua classificação. De outro lado, o adversário uruguaio terá que vencer por dois gols de diferença para impedir que o duelo seja decidido nos pênaltis – se vencer por um gol.

Vivo também na Copa do Brasil, o time goiano entra em campo motivado, ainda mais após bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1, sábado passado pelo Brasileirão. O clube vinha de seis derrotas consecutivas na competição. No entanto, ainda é o vice-lanterna, com 20 pontos e está preocupado com o rebaixamento.

O Nacional bateu, na sexta-feira, o Rentistas por 3 a 0, com direito ao primeiro gol de Luis Suárez, em um desvio de cabeça. Mas o artilheiro de 37 anos perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro. A presença do ex-atacante do Barcelona e Atlético Madrid transformou Montevidéu, que vive um ambiente de euforia chamado de “Suarezmania”.

O Nacional, porém, é apenas o sexto colocado no torneio nacional. Chegar às semifinais da Sul-Americana seria manter vivo o sonho dele conquistar um título pelo clube de coração, mesmo porque seu contrato vai somente até dezembro.

Do lado do Atlético, o técnico Jorginho ganhou um respaldo no cargo após a sequência positiva da equipe na temporada. O treinador já não está tão ameaçado e deve seguir mesmo em caso de uma eliminação.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com Edson, que sentiu um desconforto muscular e está a caminho da Arábia Saudita. A expectativa é que Jorginho coloque em campo uma formação bem semelhante daquela que venceu no Uruguai. “Vai ser um jogo difícil. Temos que jogar com sangue nos olhos. Conquistamos um grande resultado em casa e, agora, temos que ser bem detalhistas para dar a classificação para os nossos torcedores”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Pablo Repetto terá força máxima. Dentre os relacionados está Luis Suárez, que, desta vez, deverá iniciar o jogo entre os titulares. Ele é a principal esperança para chegar às semifinais. “A sensação que tenho é a mesma de todos os torcedores do Nacional. Se há um mês diziam que era impossível, hoje é uma realidade e estamos vivendo um sonho”, afirmou o treinador sobre ter o atacante em seu elenco.