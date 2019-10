Atlético-GO empata com o Cuiabá e vira vice-líder da Série B

O Atlético-GO voltou a assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo empatando com o Cuiabá, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 27ª rodada. O time goiano tem os mesmos 46 pontos do Sport, mas leva vantagem no número de vitórias: 12 a 11. O Cuiabá chega aos 36 pontos e continua em posição intermediária.

O objetivo goiano era voltar a vencer, após a inesperada derrota para o Guarani, por 2 a 0, que derrubou uma série invicta de 10 jogos. O Cuiabá estava preocupado após as derrotas para a Ponte Preta (3 a 0) e para o Londrina (1 a 0) e queria evitar o terceiro tropeço seguido.

Com seis desfalques, o Cuiabá adotou uma postura mais cautelosa, conseguindo encaixar bem a marcação em cima do Atlético-GO. Mas o time goiano tinha maior volume de jogo e tentava empurrar o visitante para seu campo defensivo.

O empate parecia combinar com o ritmo do jogo, até que os atleticanos abriram o placar aos 36 minutos. Na intermediária, Jonathan cobrou falta pelo alto e Mike entrou em velocidade. Ele tentou desviar a bola com o pé, mas furou. A bola, porém, bateu na trave e voltou para a cabeçada dele quase em cima da linha de gol.

Mesmo sem muitas opções, Itamar Schulle avançou o Cuiabá para a pressão inicial no segundo tempo. Quase conseguiu empatar aos dois minutos, quando Léo pegou um rebote da defesa e bateu forte de primeira. A bola foi no alto e Maurício Kozlinski espalmou por cima do travessão.

Mas o avança do visitante abriu espaços para o Atlético explorar. Tanto que quase ampliou aos 12 minutos, quando Nicolas, mesmo de longe, soltou uma bomba. O goleiro Victor Souza saltou no alto e espalmou para escanteio.

Aos 15 minutos, o Cuiabá teve duas trocas. Entraram Marino e Rincon, respectivamente, nos lugares de Escobar e Gilmar. De outro lado, o técnico Wagner Lopes mudou seu ataque com as entradas de Pedro Raul e Jairinho nas vagas, respectivamente, de Rodrigo Rodrigues e Aylon.

O time goiano teve outra chance de ampliar aos 25 minutos, quando Jorginho avançou pelo fundo e fez o recuo açucarado para Matheus. Ele bateu de chapa com o pé esquerda, acertando o travessão.

Com a chuva mais forte castigando os times, Lopes reforçou a marcação com a entrada do volante Pedro Bambu no lugar do meia Matheus. O Cuiabá até tentou buscar o empate, mas sentiu mesmo a falta de alguns titulares e chegou na frente sem poder de finalização.

Mas num lance, tudo mudou. Após levantamento na área, Pedro Castro foi imprudente e deu com as duas pernas e no peito de Matheus Anderson.: pênalti. Na cobrança, Paulinho caprichou, batendo de chapa e no alto, sem chances de defesa. A torcida protestou contra o juiz e vaiou o resultado ao fim do jogo.

Os dois times já voltam a campo na próxima sexta-feira à noite pela 28ª rodada. A partir das 19h15, o Atlético-GO fará o clássico com o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. O Cuiabá volta a atuar na Arena Pantanal diante do Vitória, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 1 CUIABÁ

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Matheus (Pedro Bambu) e Jorginho; Mike, Aylon (Jairinho) e Rodrigo Rodrigues (Pedro Raul). Técnico: Wagner Lopes.

CUIABÁ – Victor Souza; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar (Marino), Djavan e Jean Patrick (Lucas Braga); Felipe Marques, Gilmar (Rincon) e Mateus Anderson. Técnico: Itamar Schulle.

GOLS – Mike, aos 36 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Jorginho, Mike, Gilvan e Jonathan (Atlético-GO); Felipe Marques e Ednei (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).