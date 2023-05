Atlético-GO empata com Avaí e perde chance de assumir a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2023 - 23:46 Compartilhe

O Atlético-GO perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar sem gols com o Avaí, em jogo realizado nesta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, pela sétima rodada. A partida marcou também a estreia do técnico Gustavo Morínigo no comando do time catarinense.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos mesmos 15 pontos do Vitória, mas perde no número de vitórias (5 a 4). O Avaí, por sua vez, terminou a noite na 14ª posição, com sete.

Apesar de estar até então com 100% de aproveitamento, o Atlético-GO começou o jogo de forma cautelosa, esperando o Avaí, que prometia uma mudança de postura sob o comando do técnico Gosto Morínigo. Em campo, o time catarinense foi mais aguerrido e ficou mais próximo de abrir o placar.

Aos 22 minutos, Roberto encontrou Thalles, que deu de primeira para Dentinho. O atacante encheu o pé e exigiu grande defesa de Ronaldo. A melhor chance, no entanto, foi com Natanael, que viu o goleiro atleticano salvar mais uma.

O Atlético só foi ameaçar o Avaí no fim. Na única chance de perigo do time da casa, Bruno Tubarão cortou para o meia e deu para Luiz Fernando. Thales chegou na hora H para afastar o perigo.

O jogo, que já não estava lá aquelas coisas, caiu ainda mais de produção na segunda etapa. Aos 16 minutos, Dentinho cruzou para Vitinho na pequena área. O atacante chutou, mas Ronaldo fez um milagre.

O Atlético-GO até ameaçou pressionar em momentos esporádicos ao longo da partida, mas usou muita a individualidade de seus jogadores e não foi eficaz. Ygor Vinhas também fez algumas defesas para confirmar o 0 a 0.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Novorizontino na terça-feira, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na quarta-feira, às 19h, o Atlético-GO visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 AVAÍ

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares (Renan Silva), Emerson Santos, Ramon Menezes e Heron; Rhaldney, Renato Alves, Bruno Tubarão (Kelvin), Shaylon e Luiz Fernando (Matheus Régis); Igor Torres (Airton). Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ – Ygor Vinhas; Thales Oleques (Igor), Roberto, Alan Costa e Natanael; Xavier (Giva Santos), Eduardo e Rafael Gava (Robinho); Dentinho, Vitinho (Ricardo Bueno) e Waguininho (Gustavo Santos). Técnico: Gustavo Morínigo.

CARTÕES AMARELOS – Dentinho e Igor (Avaí).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA – R$ 76.460,00.

PÚBLICO – 4.980 torcedores.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).





