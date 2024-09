Atlético-GO e Vitória se enfrentam em jogo dos desesperados no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Atlético-GO e Vitória se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto de rubro-negros, os dois times movimentam a zona do rebaixamento, que ainda conta com Cuiabá e Corinthians.

Jogando em casa, o Atlético-GO tem o objetivo de voltar a vencer. Soma 18 pontos na tabela de classificação e ocupa a última posição. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três empates. Uma reação do time goiano deixaria o Z-4 ainda mais disputado, já que as outras três agremiações estão bem próximas. Mesmo se vencer ainda vai continuar na lanterna.

O Vitória tem 22 pontos e está em 18º lugar. Depois de um início muito ruim, o time baiano até respirou e ficou algumas rodadas fora da zona do rebaixamento, mas voltou a ter sequências de derrotas e se complicou. Sem ganhar há quatro jogos, quer dar uma resposta positiva para seguir lutando contra a parte baixa da tabela.

No confronto de ida, que aconteceu no Barradão pelo primeiro turno, o Atlético-GO venceu por 2 a 0, com gols de Vagner Love e Gabriel Baralhas. Na ocasião, o Vitória terminou o jogo com dois expulsos, o lateral-esquerdo PK e o volante Dudu, que está emprestado ao Novorizontino.

O técnico Umberto Louzer terá que fazer mudanças no time goiano. O zagueiro Philipe Sampaio fará sua estreia, enquanto o antigo titular, Alix, ficará no banco de reservas mesmo estando recuperado de lesão. Suspensos, Luiz Felipe, Gabriel Baralhas e Gonzalo Freitas não jogam, assim como Roni. No setor defensivo, Bruno Tubarão volta de suspensão e deve reforçar a lateral-direita no lugar de Maguinho.

“A gente sabe que é uma situação muito difícil, mas nesse período de 14 dias sem jogos estamos trabalhando muito e procurando melhorar. O professor Umberto Louzer também está trabalhando muito para que a gente saia desta situação. É uma situação incômoda, mas temos potencial para sair dela”, disse o atacante Luiz Fernando, que pode estar de saída no final da temporada.

“Ainda não defini nada, não fechei com ninguém. Não tenho pré-contrato assinado com ninguém. Estou com a cabeça focada só no Atlético-GO, devo muito a esse clube, então vou honrar essa camisa até o último dia de contrato que eu tiver aqui”, despistou o atacante.

Sem vencer o Atlético-GO há sete anos, o Vitória terá o retorno do seu principal jogador, o meio-campista Matheusinho. Ele saiu lesionado na derrota diante do São Paulo, no MorumBis, por 2 a 1. Além dele, o volante Ricardo Ryller também está recuperado de lesão e será opção de Thiago Carpini. Lesionados, Caio Vinícius, PK e Willean Lepo não jogam.

“Eu sei da minha responsabilidade e da minha importância dentro do grupo, mas não vai ser sozinho que eu vou tirar o Vitória dessa situação. Preciso dos meus companheiros, juntamente com o trabalho do Thiago [Carpini], para tirar o Vitória dessa situação. Todo mundo unido e trabalhando. Mas sei, sim, da minha responsabilidade e da minha importância”, disse o atacante Gustavo Mosquito, que entrou contra o Vasco e pode ser titular.

“Se eu fiz o contrato de dois anos, eu quero cumprir o meu contrato. A gente sabe como é o futebol, mas eu vim para ficar até o final. Aceitei o desafio para ficar até o final, não vim pensando em sair ou em ser um trampolim e vitrine. Cheguei para ajudar o Vitória e cumprir o meu contrato”, concluiu o atacante.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VITÓRIA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Philipe Sampaio e Guilherme Romão; Rhaldney, Shaylon e Campbell; Alejo Cruz, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado [Ryller]; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (Fifa-SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).