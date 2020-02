Atlético-GO e Paysandu avançam na Copa do Brasil em dia de protesto de árbitros

A Copa do Brasil prosseguiu nesta quinta-feira com a classificação de mais quatro equipes para a segunda fase. De volta à elite nacional, o Atlético-GO avançou ao lado de Figueirense, Paysandu e Vitória-ES. Antes dos jogos, os árbitros fizeram um minuto de silêncio em protesto à agressão sofrida pelo paulista Lucas Canetto Bellote, na noite anterior, no empate por 1 a 1 entre Caxias e Botafog.

Ao final do jogo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, os jogadores do time gaúcho cercaram o árbitro reclamando de um suposto pênalti não marcado. Neste momento, ele recebeu uma joelhada por trás de um membro da comissão técnica do Caxias.

Nesta fase inicial, os times visitantes jogam pelo empate para passar de fase. O Atlético-GO assegurou sua vaga na cidade de Rondonópolis (MT), onde venceu por 1 a 0 o União. Agora vai receber, em Goiânia, o Santa Cruz, que na quarta-feira se classificou ao empatar fora e sem gols com o Operário-MT.

Dois fatos curiosos chamaram a atenção. O jogo começou atrasado porque uma das grande áreas estava com uma dimensão menor do que a outra no estádio Luthero Lopes. Houve necessidade de realização uma nova marcação na cor branca, enquanto a linha errada foi pintada com uma tinta verde. Aos dois minutos, houve uma paralisação, porque alguns pássaros estavam no campo e precisaram ser retirados.

O Figueirense eliminou o Novorizontino ao vencer, por 2 a 1, de virada mesmo atuando no interior de São Paulo. Na próxima fase será visitante de novo, desta vez diante do Vitória-ES que surpreendeu o CSA, no Espírito Santo, ganhando de virada, por 2 a 1. Foi o único mandante a se dar bem nesta quinta.

O Paysandu conquistou sua vaga ao segurar o empate com o Brasiliense, por 1 a 1, em jogo disputado em Luziânia-GO. O novo adversário do time paraense vai ser o CRB, que eliminou o Independente-PA, quarta-feira, ao ganhar por 3 a 2, em Belém, o mesmo local deste novo confronto.

Já estão definidos oito duelos da segunda fase, que também será disputada em jogo único. A diferença é que em caso de empate a definição da vaga acontecerá na cobrança de pênaltis. Os confrotos são: Paysandu x CRB; River-PI x América-RN; XV de Piracicaba x Juventude; Paraná x Bahia de Feira; Vitória-ES x Figueirense; Santo André x Goiás; Operário-PR x América-MG e Atlético-GO x Santa Cruz.