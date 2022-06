Atlético-GO e Juventude fazem duelo direto da zona de rebaixamento em Goiânia

Dentro da zona de rebaixamento, Atlético-GO e Juventude se enfrentam neste domingo, às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano soma 13 pontos e time gaúcho tem apenas dez.

O Atlético-GO vinha de duas vitórias seguidas, sobre Avaí e Fluminense, mas na última rodada acabou derrotado pelo Palmeiras por 4 a 2, em São Paulo. Em casa, o Atletico-GO disputou seis jogos, vencendo Coritiba e Avaí e empatando com o Flamengo e Botafogo. Perdeu para Corinthians e para o rival Goiás. A situação do Juventude é mais complicada. Vem de três derrotas consecutivas: Athletico (3 a 1), Corinthians (2 a 0) e Santos (2 a 1) na última rodada.





O único desfalque do técnico Jorginho é Arthur Henrique que foi expulso contra o Palmeiras. O lateral-esquerdo entrou no decorrer do jogo contra o Palmeiras, mas Jefferson é o titular e está confirmado.

Apesar da derrota para o Palmeiras e o time estar na zona de rebaixamento, o técnico Jorginho pediu paciência. “Agora é analisar com calma. Preciso agora juntar os cacos que aconteceram nesse jogo para que a gente possa ter o foco voltado para o jogo seguinte, que é muito importante. É um confronto direto, então, a gente precisa fazer esses três pontos em casa”.

Pelo lado do Juventude, o técnico Eduardo Baptista tem um desfalque certo: o volante Yuri. Ele foi expulso no fim do primeiro tempo contra o Santos. Em contrapartida, outro jogador da posição, Jean, retorna de suspensão. Com desconforto muscular, o atacante paraguaio Isidro Pitta será desfalque.

“Esse jogo, nós precisamos ter um time que controle o meio-campo, ter um homem a mais no meio, então vamos pensar em cima disso. Não temos o Pitta para colocar, então vamos neste caminho, mais ou menos como entrou contra o Corinthians. Vamos buscar esse homem para ocupar o meio e não perder agressividade e construção de jogadas”, explica Baptista.