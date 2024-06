Atlético-GO e Criciúma se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 4:00 Para compartilhar:

Na busca para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Atlético-GO volta ao Estádio Antônio Accioly na noite desta quarta-feira, onde a partir das 19h, encara o encurralado Criciúma, pela 10ª rodada.

Com oito pontos e vindo de três jogos sem derrota, o time goiano ocupa a 13ª colocação da tabela de classificação, com dois de vantagem para o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento, que tem a mesma pontuação do Criciúma, em 18º lugar.

No retrospecto geral entre as equipes, o Atlético leva vantagem. Em 11 confrontos, o time de Goiânia venceu seis vezes, contra três dos catarinenses e mais dois empates. A última vez que se encontraram foi na 19ª rodada da Série B de 2023, também no Antônio Accioly, quando o time da casa venceu por 3 a 1.

Após empatar por 2 a 2 com o Corinthians em seus domínios, o Atlético-GO voltou a triunfar na última rodada, quando no Maracanã, no último minuto, virou sobre o Fluminense por 2 a 1. Com isso, a torcida inflamou e promete casa cheia.

De olho na parte de cima da tabela, o time do centro-oeste ainda contará com o retorno do lateral-esquerdo Romão. Entretanto, Jair Ventura terá dores de cabeça para escalar a dupla de zaga. Adriano Martins recebeu o terceiro amarelo no Rio de Janeiro e está fora. Já Alix, lesionado, ainda é dúvida. Caso ele não esteja pronto até o duelo, Lucas Kal, Luiz Felipe e Luiz Gustavo são opções para se juntarem a Pedro Henrique na defesa.

Do outro lado, o Criciúma chega apertado para o duelo. Após um início promissor, a equipe caiu de produção e acumulou três derrotas consecutivas para Cuiabá, Palmeiras e Athletico-PR. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Bahia, mas acumulou seu quarto jogo seguido sem vitória.

E para tentar voltar a conquistar três pontos, assim como fez diante do Vasco, fora de casa, o Criciúma deve manter a base da última partida. A única novidade no time titular deve ser o goleiro Alisson, devido ao fato de Gustavo ter sido expulso contra os baianos. Além dele, Eder, com o terceiro amarelo, também é desfalque.

O meia Fellipe Mateus, que se recupera de uma lesão no joelho, deve voltar apenas no final de semana, contra o Botafogo. Já Felipe Vizeu segue tratando de um estiramento na posterior da coxa e está fora do duelo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Lucas Kal, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Roni (Luiz Felipe ou Luiz Gustavo), Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA – Alisson; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO).