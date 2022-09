Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam em busca de recuperação no Brasileiro

Estadão Conteúdo 04/09/2022 - 6:30 Compartilhe

Protagonistas de situações desconfortáveis no Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 25.ª rodada. Ambos precisam urgentemente subir na tabela de classificação porque continuam pressionados. Os atleticanos goianos estão na vice-lanterna, com 22 pontos, e tentam evitar o rebaixamento, enquanto os mineiros estão bem longe dos líderes, com 36 pontos.







Mesmo com a volta do técnico Cuca, o Atlético-MG ainda não se aprumou. Está há dois jogos sem vencer – derrota em casa para o Goiás por 1 a 0 e empate por 1 a 1 no clássico diante do América-MG na última rodada. Estes resultados tiraram o time mineiro do pelotão de cima, o que é inaceitável para sua torcida, que cobra vitórias em cima de um elenco muito forte e que foi muito bem ano passado, com os títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro.

De outro lado, a contradição do Atlético-GO é por sua excelente presença nas semifinais da Copa Sul-Americana, confirmada na vitória diante do São Paulo, por 3 a 1, na quinta-feira à noite, no estádio Serra Dourada. Apesar disso, faz péssima campanha no Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento e sem vencer há três jogos. Para piorar, na última rodada, perdeu o clássico para o rival Goiás, por 2 a 1. Este situação estranha custou o cargo do técnico Jorginho Campos, substituído por Eduardo Baptista no início da semana.

Cuca vai ter dois desfalques no Atlético Mineiro: o zagueiro Junior Alonso e do volante Allan estão suspensos. Para o lugar de Alonso, Cuca pode optar por Jemerson ou Réver. O último ainda pode aparecer como volante na vaga de Allan. Neste caso, Jemerson entraria na zaga e Réver formaria o meio de campo ao lado de Jair e Zaracho. No ataque, a dúvida é técnica entre Ademir ou Pavón ao lado de Keno e Hulk.

O goleiro Éverson explica que o objetivo, agora, é voltar às primeiras colocações. “Lógico que a nossa vontade era brigar pelo título. Somos os atuais campeões. Hoje temos 1% de chance. Daqui a três, quatro rodadas, se você engrena uma sequência de vitórias, essa porcentagem pode aumentar. Mas o nosso foco principal é voltar a vencer para buscar o G-4”, deixou claro.

No Atlético Goianiense, o zagueiro Lucas Gazal, Willian Maranhão e Churín, que estavam suspensos na última rodada, estão à disposição de Eduardo Baptista. Do trio, somente Lucas Gazal e Churín serão titulares. Luiz Fernando, que não atuou contra o São Paulo pela Sul-Americana por estar suspenso, também está à disposição.

Eduardo Baptista, que estreou com o pé direito ao vencer o São Paulo pela Sul-Americana, agora fará seu primeiro jogo pelo Brasileiro. E não vai poupar ninguém, mesmo sabendo que terá o jogo de volta das semifinais contra o São Paulo, no Morumbi, na próxima quinta-feira(8).

“O time é bom, os jogadores estão motivados, então é manter o foco. É difícil quando se disputa duas competições ao mesmo tempo, mas agora precisamos virar a chave e pensar somente neste jogo contra o Atlético-MG” – explicou.