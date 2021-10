Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam para tentar encostar no G-4 do Brasileiro

De olho em uma vaga na Copa Libertadores de 2022, Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times fazem boa campanha até agora.

Após uma sequência negativa e que resultou na demissão do técnico Eduardo Barroca, o Atlético-GO se reabilitou na última rodada ao vencer o Fortaleza, por 3 a 0, no Ceará. O resultado colocou o time na décima posição, com 30 pontos. Sem técnico, o auxiliar Eduardo Souza segue à frente do time.

Já o Athletico-PR aproveitou a empolgação com a vaga na final da Copa Sul-Americana e na última semana anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim para substituir o português António Oliveira. Sua estreia acontecerá nesta noite. O Athletico-PR é o nono colocado, também com 30 pontos, tendo mais vitórias que o Atlético-GO: 9 a 7.

Quanto aos times, o goiano deverá ter apenas uma mudança em relação a vitória da última rodada. Isso porque o lateral-esquerdo Igor Cariús recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Natanael, que já foi titular da posição na temporada, é o seu substituto imediato.

“A escalação deve seguir o parâmetro. A equipe deu um respaldo bom. O primeiro tempo em Fortaleza foi muito bom. No segundo tempo, conseguimos jogar o jogo. E as trocas também melhoraram a equipe. A gente sempre fala que quem entra tem que fazer mais do que quem está jogando pelo tempo menor em campo”, justificou o auxiliar Eduardo Souza sobre a escalação.

O Athletico-PR, que poupou vários jogadores na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, terá retornos importantes. Caso dos laterais Marcinho e Abner Vinícius, do zagueiro Zé Ivaldo, do volante Richard e dos meias David Terans e Nikão. Todos começarão a partida em Goiânia.

A única dúvida do estreante Alberto Valentim é em relação à formação tática. Se optar pela manutenção de Lucas Fasson, o time seguirá com três zagueiros. O técnico, porém, pode iniciar a partida com Pedro Rocha e atuar no 4-2-3-1.

